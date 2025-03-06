衰捲王大陸風波！李妍瑾爆昔「互毆司機現況」：撞死人正在坐牢

▲李妍瑾當年曾鬧出毆打計程車司機醜聞。（圖／擷取自Facebook／李妍憬）

圖文／CTWANT

33歲男星王大陸日前才剛爆出砸百萬「造假醫療證明」躲兵役，怎料如今又被控訴，因搭乘Uber時「質疑司機繞路、不會開特斯拉車門」與對方起口角衝突，沒想到王大陸竟唆使友人游男毆打司機，遭依涉犯《刑法》教唆傷害罪，裁定500萬元交保。事實上，藝人捲入類似暴力案件不只一樁，昔日女星Makiyo（川島茉樹代）、李妍瑾也曾鬧出「運將醜聞」，就有網友發現，3人的共通點為同是雙子座。對此，李妍瑾也在臉書發文直呼，「賣擱牽拖我了啦！」

回顧事件，女星李妍瑾於2016年10月30日凌晨，與友人劉謙柔參加完萬聖節派對後，便搭乘賀姓司機所駕駛的計程車離開，不料她因不滿司機急停又加速，雙方爆發口角衝突，賀姓司機當場氣憤將2人趕下車，過程中李妍瑾伸腳怒踹椅背，司機也火大出手，3人當街上演全武行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事隔近9年，如今李妍瑾再度中槍，她昨（5）日也在臉書發文表示，「媒體記者麻煩一下，雖然都是雙子座，跟我互毆的司機現在正在關牢獄，因為超速把人撞死了，我還是自己報案的，只是當時法律常識不足以為是（正當防衛）。」

李妍瑾也懇求媒體記者們行行好，別再抓著她不放，「我是很努力的直播工作！賣擱牽拖我了啦，真是一日中獎，一輩子都要被講，雖然是挺習慣了，不過還是哀嚎一下好了！晚安，準備睡覺明天要去跟設計師碰面！每天都很美好，檢視過去的失誤也很棒。」

不過根據113 年 01 月 29 日臺北地方法院判決書顯示，與李妍瑾互毆的司機因不依規定讓行人優先通行，過失致人於死罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並判緩刑2年，所以目前該司機並沒有入獄。

延伸閱讀

▸ 新婚人妻廚藝爛卻每天煮！公婆竟吃到送醫 老公無奈：早說妳不聽

▸ 新婚2天新娘肚子痛「突生下小孩」！ 新郎傻眼：都沒碰過她

▸ 原始連結