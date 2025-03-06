小哈利認了「人生很混沌」！畢業陷惶恐…對伊能靜發脾氣：抗拒妳幫助

記者潘慧中／綜合報導

星二代「小哈利」庾恩利是伊能靜與前夫庾澄慶的兒子，4日適逢媽媽的生日，他難得在社群網站公開給對方的一封信，「我在遙遠的倫敦想念著妳。想念妳無微不至的照顧，想念妳嘮叨。想念妳每次來我家都會裝作有事待很久，其實只是想多陪我一下。想念妳愛我。」

▲小哈利雖和伊能靜分隔兩地，但感情仍相當緊密。（圖／翻攝自Instagram／sprinkle_my_tinkle）



小哈利接著坦言，「我正在度過人生中很混沌的一段時間」，剛畢業雖有無限可能，「卻也充滿惶恐」，原因是要適應新朋友、新城市、新生活和新工作，「成為一個公眾人物，那是我的選擇。但其實我還沒有完全適應這種被暴露在大眾視野下的生活。」

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▲小哈利公開寫給伊能靜的信。（圖／翻攝自Instagram／sprinkle_my_tinkle）



跟伊能靜從事了相同工作後，小哈利發現自己好憧憬媽媽，「我現在不停的在寫歌，就是因為我想要證明自己。我固執，我倔強，但我其實根本不知道我想要什麼。」

小哈利坦言有時候即便知道伊能靜是為自己好，他仍會抗拒媽媽的幫助，「因為我想要以自己的方式走到妳身邊」，於是常把情緒宣洩在媽媽身上，但幸好家人始終選擇原諒與包容，他才學會原諒一切發生在自己身上的惡事，「我就是這麼學會愛的語言的」，他很慶幸是媽媽教會了他怎麼去愛。

▲小哈利謝謝伊能靜教會他什麼是愛。（圖／翻攝自Instagram／sprinkle_my_tinkle）



如今面對伊能靜再長一歲，小哈利只希望自己能好好愛媽媽，「因為我知道我們的時間有限，因為我知道妳為我奉獻了多少歲月」，他想讓媽媽開心，想跟媽媽說「我很愛很愛妳，我會用接下來一生的每一分每一秒去愛妳」。