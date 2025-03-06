「11歲兒136cm」治療3個月變化曝光　冉瑩穎籲家長注意3關鍵期

記者劉宜庭／綜合報導

大陸主持人冉瑩穎與奧運拳擊金牌選手鄒市明於2011年結婚，夫妻倆對11歲兒子皓皓的身高僅136公分感到憂心，於是積極尋求醫療建議，最終決定讓兒子接受生長激素治療。昨（5日），她透過微博分享治療進展，並回應家長對於兒童身高發展的疑問，提醒父母掌握孩子的3個關鍵成長期。

▲冉瑩穎分享兒子進行干預治療後的狀態。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）



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冉瑩穎表示，兒子目前進行的是干預治療，「因為我們打的是不含防腐劑的國產生長激素，所以目前孩子的檢查指標都是正常的，身高這一塊也有比較顯著的增長。經過3個月的干預治療，我們老二現在的身高長了2.4釐米（公分）。」她認為，家長如果發現孩子的身高發展不理想，應儘早就醫檢測，透過專業診斷來評估是否需要進一步治療。

冉瑩穎進一步指出，孩子的成長過程中有3個關鍵時期需要特別關注。第一階段為3至4歲，若家族中有成員身高較矮，建議及早帶孩子檢測骨齡，預測未來身高發展；第二階段是青春期初期，女生約7至9歲、男生約9至10歲時，應進行骨齡檢查，以掌握生長潛力；第三階段則是青春發育期，有些孩子成長迅速，有些則可能滯後，此時應透過骨齡、血糖及激素等綜合檢測來評估發展狀況，以便適時調整。

冉瑩穎也強調，除了醫學干預外，家長應在飲食、運動及日常作息等方面多加關心，並鼓勵孩子保持輕鬆心態，一起面對成長挑戰。她歡迎家長在評論區交流經驗，並感謝大家對其家庭的關心，期許每個孩子都能健康長大。