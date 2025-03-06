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台灣史上最大馬戲帳篷在台南！　還原「幾米繪本」門票有市民優惠

記者黃庠棻／台北報導

FOCASA幾米馬戲樂園將於3月28日（五）在水交社文化園區大草原盛大開幕，帶來全臺首座結合馬戲藝術與繪本精彩內容的沉浸式馬戲樂園。臺南市政府與FOCASA馬戲團昨（5）日舉辦兒童節連假限定入園票啟售記者會，並由臺南市長黃偉哲以幾米馬戲樂園「園長」的身分，公布兒童節連假限定入園票開賣及臺南市民專屬優惠。

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

文化局介紹，FOCASA幾米馬戲樂園在企劃上突破傳統主題樂園框架，樂園內不僅將搭建臺灣史上最大馬戲帳篷，帶給入園遊客視覺上的奇幻體驗，帳篷內也將上演FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。園區共則規劃八主題專區，包括幾米繪本內的經典角色將在現場快閃，幾米筆下角色也被打造成大型充氣裝置和遊客碰碰頭互動。

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▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

另外，馬戲體驗區則提供孩子走繩、高空、雜耍等馬戲挑戰體驗、結合藝術設計的夢幻裝置遇見旋轉木馬、森林溫度製造所提供兒童自由揮灑創意、培養藝術表達的塗鴉空間、集結藝術特色手作的馬戲創藝市集。歡迎大、小朋友手牽手一起來FOCASA幾米馬戲樂園，從早玩到晚保證不無聊，共同體驗馬戲藝術的獨特魅力。

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

FOCASA幾米馬戲樂園也將帶給遊客不一樣的國際體驗，特別邀請來自韓國的知名馬戲團Circus D Lab於樂園內的「碰碰舞台」演出，讓民眾能沉浸式體驗國際級馬戲藝術，藉以提升臺南作為文化城市的國際能見度。樂園內共規劃近百場馬戲演出與體驗活動，希望讓孩子在遊戲中學習勇氣與創意。

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

此次FOCASA幾米馬戲樂園除了3/28至4/27期間，每周五、六、日皆有取材自幾米繪本的大型定目劇演出外，4/3—4/6兒童節連假期間更加碼多項體驗專區，推出連假限定入園票以及「市民專屬優惠」，入園票原價350元，臺南市民現折100元僅需250元，另有4人套票1000元，90公分以下孩童免費，希望讓更多在地民眾能夠親身參與這場獨一無二的馬戲藝術盛會。

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

凡購買4/3—4/6期間場次的《幾米男孩的100次勇敢》門票即可免費入園參與當日樂園內活動，一起朝聖臺灣史上最大規模的馬戲定目劇。若想暢遊FOCASA幾米馬戲樂園的精彩設施及各大專區，也請手刀把握本次推出的「兒童連假限定入園票」，各式票券即日起已在ibon售票系統全面熱售，歡迎市民朋友、全國民眾手刀搶購。

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將在台南開幕。（圖／FOCASA馬戲團提供）

此外，除了以上多樣優惠方案，觀眾們同時能把這些喜悅分享給更多需要資助的孩童們，透過「第1次看臺灣馬戲：待用券校園推廣集資計畫」，認購待用劵，希望讓台灣新一代學子們一起進到馬戲帳篷內看馬戲。集資計畫詳情可見：https://reurl.cc/yDpq6M

《FOCASA幾米馬戲樂園》活動資訊
● 日期：2025年3/28-3/30、4/3-4/6、4/11-4/13、4/18-4/20、4/25-4/27
● 地點：水交社文化園區旁大草地（臺南市南區水交社一街）
● 售票平台:https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38746
● 官方網站：https://focasa.art
● Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/focasa.art
● Instagram：https://www.instagram.com/focasa.art

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