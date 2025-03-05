獨家／五月天石頭太太低調現身告別式　曝與張震媽「特殊緣分」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張震、男星張翰的母親趙欣然於2月11日病逝，享壽80歲，5日上午在台北市懷愛館舉辦告別式。在人群中，五月天吉他手石頭的太太—狗狗（路渟瀛）也低調現身。她透露是替先生來致意，並透露張媽媽和五月天有段「特殊緣分」。

▲五月天石頭的太太「狗狗」，低調出席張震母親告別式。（圖／記者林敬旻攝）

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石頭和狗狗夫妻的名字除了出現在奉花名錄中，狗狗也低調現身致意。張震2014年的導演處女作《三生之尺蠖》，男主角就是石頭。當時張震曾稱讚石頭的演技「表演有深度，也很有節奏感。」

▲（右起）張震、張翰為母親趙欣然舉辦告別式。（圖／記者林敬旻攝）

在被媒體認出後，狗狗表示是替石頭來致意。而除了張震與石頭的緣份外，狗狗也透露，「和張媽媽的緣分滿特殊的，因為張媽媽是五月天鐵粉，所以每一次演唱會，我們都有邀請張媽媽來看。」

▲（右起）張震、張翰，以及張翰的太太林利霏，向媒體致謝。（圖／記者鄭遠龍攝）



趙欣然生前曾是靜心國小的體育老師，親友對她評價都是「熱情、有活力」，前來致意的女星路嘉怡也表示：「張媽媽是非常活潑的長輩，每次我們辦party，她都會跟我們一起玩得很開心，我們都非常喜歡她。」