名模王靜瑩睽違多年再度走秀　被曾國城爆一直在發情

記者葉文正／台北報導

曾國城、李佩甄、小禎、巫啟賢、侯昌明、曾雅妮等今天出席ADIZERO ZG輕馭全場新品發表會，名模王靜瑩也登台走秀，氣質仍驚豔全場。王靜瑩也分享近況，「都在忙家裡的事情，忙著調適自己的人生、節奏，打球可以學習很多，不只團體間，還有個人內在各方面素質，很有幫助。」

▲王靜瑩難得走秀。（圖／記者葉文正攝）

明星高球隊發起人巫啟賢表示，「當初是因為打高爾夫的演藝人員很多，都各自打各自的，但這是新興的力量，就興起組明星隊的念頭，也找城城，鴻明跟昌明等等，他們也力挺，把老中青三代都放在平台上，體現公益的目標。」

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▲佩甄(左)與小禎都愛打高爾夫。（圖／記者葉文正攝）

曾國城笑說自己一個月大概打一兩次，進步緩慢，「我很清楚怎麼樣會好，伍茲跟曾雅妮到現在都還要練。」自認是缺乏練習。

▲曾國城(左二)提到自己有觀念，但球打得少。（圖／記者葉文正攝）

巫啟賢也開玩笑說，小豬也很會打，還有滑雪，還有比較多人一起的運動，時間沒有隨便花掉的話，就會把心思拿到球隊上。

▲王靜瑩走秀仍有全場掌聲。（圖／記者葉文正攝）

王靜瑩提到自己十幾年前也幫愛迪達做過活動，現在也在忙家裡的事情，「忙著調適自己人生跟節奏，打球可以學習很多，還有個人內在素質，也有做瑜珈還有走路，去年前年都有戲劇作品。」

54歲王靜瑩保養得宜、氣質出眾，2010年和南港輪胎小開陳威陶離婚的她，被問到是否有桃花？王靜瑩靦腆表示：「我充滿希望。」還在等待對的人出現，一旁的曾國城幽默地說：「一直處於發情狀態。」對此王靜瑩自信表示：「我還年輕喔！我每個月還正常。」曾國城幫忙補充：「還沒有更年期喔！」兩人相互鬥嘴，看得出彼此好交情。

曾國城也談到小優跟閨密翻臉的情況，他認為：「小優一定會否極泰來的，這環境就這樣，昨天講別人，今天就被別人講，大家都講來講去，謠言止於智者，我們祝她順利。」