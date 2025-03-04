ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭家純自駕環冰島「解放比基尼」洩超兇上圍！　下秒慘摔跌進水中

記者顧齊祐／綜合報導

藝人鄭家純近期前往歐洲旅遊，並在冰島成功完成自駕環島一圈。除此之外，她還在社群平台曬出了她穿著泳衣泡溫泉的影片，不僅展示了冰島的美景，也突顯了她的火辣身材，畫面相當養眼。影片當中她還不慎滑倒，一頭倒進了水中，可愛模樣引發粉絲熱議。

▲鄭家純近期前往歐洲旅遊。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純近期前往歐洲旅遊。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純昨（3）日，先是發文表示在10天完成了1800公里的冰島自駕環島一圈，「我們六個人兩台車，四個人輪流開車，建議自備對講機，因為偶爾會遇到訊號不好的時候，用對講機去跟另一台車溝通非常方便」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭家純完成冰島自駕環島一圈。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純完成冰島自駕環島一圈。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純接著曬出一段穿著泳衣，泡在知名景點「藍湖溫泉」當中的影片，畫面中，她將頭髮綁成包包頭，上身穿著藍色花紋的比基尼，下半身浸泡在溫泉當中，僅露出了豐滿上圍，展現出傲人身材曲線。

▲鄭家純身穿比基尼，浸泡在溫泉當中。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純身穿比基尼，浸泡在溫泉當中。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

影片中，鄭家純正慢慢地往鏡頭移動，不料她卻突然腳滑，一頭栽進水裡。有趣的模樣立刻笑翻網友，紛紛留言表示「連滑倒都這麼可愛」、「溫泉水好喝嗎」、「和平常精明的家純不同，感覺有點呆萌」、「滑到的表情也太可愛」。

▲鄭家純不慎腳滑，一頭栽進水裡。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純不慎腳滑，一頭栽進水裡。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭家純

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天三韓援齊聚台灣　3月7日正式跟粉絲見面
  2. 王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地
  3. 王大陸「不滿車太差」找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑
  4. 王大陸「逃兵被抓再涉殺人未遂」　李怡貞開酸：是在為戲宣傳？
  5. 漫威天花板《夜魔俠》隔7年回歸！男主角喊話：只要需要我就會回來
  6. 台灣BL實境節目來了「養眼小鮮肉搶先曝光」！　夏于喬從旁觀察成姨母團
  7. 兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」　公司電話是空號
  8. 這是《小姐不熙娣》鼻涕哥？　李唯楓鏟肉10公斤「瘦回顏值巔峰」
  9. 王大陸涉殺人未遂…手機關機中　「曾與恩師鬧上法院」柴智屏發聲
  10. 賈永婕「當101董座被打0分」　上任半年吐心聲：一點也沒有辛苦

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366