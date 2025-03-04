鄭家純自駕環冰島「解放比基尼」洩超兇上圍！　下秒慘摔跌進水中

記者顧齊祐／綜合報導

藝人鄭家純近期前往歐洲旅遊，並在冰島成功完成自駕環島一圈。除此之外，她還在社群平台曬出了她穿著泳衣泡溫泉的影片，不僅展示了冰島的美景，也突顯了她的火辣身材，畫面相當養眼。影片當中她還不慎滑倒，一頭倒進了水中，可愛模樣引發粉絲熱議。

▲鄭家純近期前往歐洲旅遊。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



鄭家純昨（3）日，先是發文表示在10天完成了1800公里的冰島自駕環島一圈，「我們六個人兩台車，四個人輪流開車，建議自備對講機，因為偶爾會遇到訊號不好的時候，用對講機去跟另一台車溝通非常方便」。

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▲鄭家純完成冰島自駕環島一圈。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



鄭家純接著曬出一段穿著泳衣，泡在知名景點「藍湖溫泉」當中的影片，畫面中，她將頭髮綁成包包頭，上身穿著藍色花紋的比基尼，下半身浸泡在溫泉當中，僅露出了豐滿上圍，展現出傲人身材曲線。

▲鄭家純身穿比基尼，浸泡在溫泉當中。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



影片中，鄭家純正慢慢地往鏡頭移動，不料她卻突然腳滑，一頭栽進水裡。有趣的模樣立刻笑翻網友，紛紛留言表示「連滑倒都這麼可愛」、「溫泉水好喝嗎」、「和平常精明的家純不同，感覺有點呆萌」、「滑到的表情也太可愛」。

▲鄭家純不慎腳滑，一頭栽進水裡。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）