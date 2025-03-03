專訪／孫麥傑原來是學霸！士林地院當兵「目睹爭遺產」像看八點檔

記者黃庠棻／專訪

男星孫麥傑因擔任微風廣場代言人打開知名度，同時身兼DJ、廣告公司總監等身份，外型帥氣高挑的他日前加入林依晨領軍的「周子娛樂」，並正式以演員身份出道，近期戲劇處女秀《獨佔接班人》已播出，他在劇中飾演對好友王湛（張家陞飾）有特殊情感的美國MBA畢業生Ian，男男互動成為劇迷關注的焦點。

▲孫麥傑在《獨佔接班人》暗戀張家陞（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

孫麥傑在《獨佔接班人》飾演Ian，是美國MBA畢業生，其實他戲裡戲外都是學霸，大學時期就讀輔仁大學法律系，讀了四年之後，發現自己的興趣不在此，於是到決定國外進修，努力考上倫敦大學廣告行銷碩士，這一段國外求學經歷，也成為他日後擔任廣告公司總監的養分。

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▲孫麥傑其實是學霸。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

被問及在倫敦求學的趣事，孫麥傑透露當時學校有帶著學生們去參觀宿舍，還被告知「這是Coldplay睡過的床」，讓他印象深刻。而住宿期間，孫麥傑還差點跟住在同一棟大樓的一位法國女生擦出愛火，坦言兩人都會特別注意對方的一舉一動，但僅在「洗衣服」的時候小聊一下，並沒有進一步發展。

▲孫麥傑其實是學霸。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

不少留學生都會遇上種族歧視，孫麥傑在倫敦求學期間並沒有發生，卻在跟朋友到法國遊玩時遇上，他們一群亞洲臉孔的人本來要走進一家咖啡廳喝下午茶，卻被拒之門外，明明他轉頭一看店內空位滿滿，但店家就是不放行，坦言「覺得有點無禮」，但強調該家店應該是特例，因為他也只遇過這一次疑似種族歧視的經歷。

▲孫麥傑到法國玩被種族歧視。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

在英國求學期間，孫麥傑常常會到朋友的宿舍玩，當時他就擔任起放歌的角色，不時會被稱讚「選歌品味很好」，加上以前就有玩黑膠唱片的經驗，他就利用課餘時間學習DJ，某一次去倫敦有名的夜店玩，還被當地數一數二的DJ稱讚「set不錯」，後來漸漸地被邀約去放歌、擔任嘉賓DJ，因緣際會之下興趣變成工作。

▲孫麥傑意外接觸DJ。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

在去英國之前，孫麥傑就讀輔仁大學財經法律系，坦言「原本真的想當律師」，但念了四年之後發現自己沒有熱情，所以才到倫敦進修，不過大學的經歷也改變了他不少，笑說「現在很會看合約」，當兵的時候也成功申請上司法役，在士林地院擔任「錄事」，像是書記官助理的工作一年。

▲孫麥傑被問到當兵議題。（圖／LINE TV提供）

事實上，孫麥傑當時為了當兵能夠待在台北，靠著法律系所學努力準備了司法特考，後來成功考上，結束成功嶺受訓一個月後，他就進入士林地院的少家科服兵役，處理一些兒少、家暴問題，甚至還親眼看見有阿嬤爭遺產，笑說「真的很像在看八點檔」。而他早就服完兵役，也被問及好友王大陸逃兵的問題，他低調表示「有看到新聞，但目前不適合聯繫他」。

▲孫麥傑被問到當兵議題，低調談及好友王大陸。（圖／LINE TV提供）

不僅如此，孫麥傑對於唸書相當有心得，原來他高中成績不錯，先是考了學測發現可以推甄上台大戲劇系、政大哲學系，他本來夢想著進前者就讀，還到台大去面試，回憶起面試的過程，他笑說「我看面試官都笑笑的，想說穩上的」，結果不幸落榜，還忍不住流下男兒淚。

▲孫麥傑本來要推甄上台大戲劇戲。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

此外，孫麥傑在輔大唸書期間，還參加了系上的籃球隊，因為又高又帥的外型，成功擄獲了不少球迷，害羞表示「有小小的粉絲團」，被送過礦泉水、輔大有名的鬆餅等，講到大學期間他滔滔不絕，直呼「最愛的就是大學時期」，不僅是因為國高中就讀私校，到大學後感受到自由，他也交到不少朋友，坦言「班上同學有律師、法官、書記官」，至今仍會聯絡。

▲孫麥傑坦言最愛大學時期。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）