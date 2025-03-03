黃冠智學說「雞語」改當寵物溝通師　詹懷雲吃醋對象竟然是隻雞！

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》劇情爆笑荒誕、台詞也極具生活感。片中飾演「土豆」的黃冠智充滿喜感，原本沒這麼多戲份，但黃冠智的即興表演與天生的幽默感，讓導演與編劇團隊不斷為土豆加戲。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲（左）與黃冠智（右）在片中經常一起胡搞瞎搞。（圖／紅杉娛樂提供）

團隊給了黃冠智很多即興發揮的機會，讓土豆的角色輪廓可以被挖掘的更深入。黃冠智笑說：「土豆家裡是經營甕仔雞店『無敵鐵雞缸』，但因為外表有點土還能一直借錢給子杰，所以有土豪的氣息，別人都是富三代，我是『雞三代』！」

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導演許富翔也表示：「土豆這個角色的靈魂來自黃冠智，他讓這個角色比原本更生動、更討喜。」黃冠智此次輕鬆搞笑的演出，與他過往沉穩且情感豐富、較多內心戲的角色大相逕庭，影迷們將能在《有病才會喜歡你》看到一個不一樣的黃冠智。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲（左）與黃冠智（右）片中是好兄弟。（圖／紅杉娛樂提供）

戲裡戲外都是氣氛擔當的黃冠智，也自爆在拍攝時把雞當成寵物並且取名叫旺財，還會跟雞對戲說「雞語」，宛如寵物溝通師。而當被問到如何定位土豆的角色時，卻形容像是旋轉木馬中最俊俏的那批白馬，「土豆對自己很有自信，就像是大家到遊樂園玩旋轉木馬時最想騎的那批馬，簡單來說就是白馬王子啦！」

▲《有病才會喜歡你》黃冠智（左）搞笑演出讓導演許富翔很滿意。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲形容第一眼見到的黃冠智，是個很活潑、超級熱情的人，「我有時候比較內斂，也因為這些原因我們很快就熟了。」直呼土豆就是子杰心中有難同當、有福同享的好兄弟，他笑說：「他們經常一起胡搞瞎搞，我覺得電影裡很多事都是他們兩個搞出來的！」

▲黃冠智家裡經營甕仔雞店「無敵鐵雞缸」，自封為「雞三代」。（圖／紅杉娛樂提供）

宛如拜把兄弟的兩人，卻因為「旺財」而關係出現改變。黃冠智花時間跟雞對戲、培養感情，詹懷雲卻為此感到失落，讓他不禁懷疑自己是不是真的病了，竟然跟一隻雞爭風吃醋《有病才會喜歡你》將於4月2日上映。