五堅情、頑童MJ116首度聯手！　婁峻碩、小春合體開簽售會

記者蕭采薇／綜合報導

犯罪動作電影《器子》為了回饋粉絲，特別邀請導演簡學彬、演員婁峻碩、小春出席簽售會，也是兩大當紅人氣團體五堅情、頑童MJ116成員首度聯手，現場尖叫聲四起，吸引逾500名粉絲熱情響應。他倆也透露，因為拍攝《器子》而在片場約定要有音樂合作。

▲五堅情、頑童MJ116首度聯手！婁峻碩、小春為《器子》合體開簽售會。（圖／華映娛樂提供）



簽售會下午2點開始，大批粉絲一大早就趕忙到現場搶先排隊，搶第一的是婁峻碩的粉絲，前一晚半夜就來卡位。人龍從戲門口一路排到康定路上。購買電影預售票即獲得海報，當場讓導演簡學彬、婁峻碩、小春3人簽名。



婁峻碩和小春各自都有大批粉絲到場支持，熱情比拼不相上下。婁峻碩透露，在這部電影之前，雙方沒有很熟，多半是在校園演出或商演場合碰到，會打招呼或小聊幾句。小春說：「沒想到跟婁峻碩的第一次合作，居然不是在音樂上，是電影。在《器子》片場是我跟他聊最長的一次。因為拍攝《器子》這部片，讓我更深入認識婁峻碩跟陳零九。」至於片中的角色互動，暫時先賣關子。

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▲《器子》舉辦簽售會，透露有約定好也要在音樂上合作。（圖／華映娛樂提供）



婁峻碩說，在片場等戲時彼此會亂聊，「他很好聊，聊最多的還是音樂，他也是很喜歡嘗試不同曲風的人」，彼此分享當時尚未推出的新專輯，互給對方聽DEMO。在小春的最後一場戲時，雙方講到想合作音樂，婁峻碩說是認真想，小春笑說：「有可能會發生，但就不知道什麼時候，他忙我也忙。」

這是小春第2次主演電影，出道16年征戰無數舞台的他，坦言自己當下還是很緊張，「演戲真的是件不容易的事，《器子》裡面很多專業演員，很多厲害的演員一起，我真的蠻緊張的。」其中之一就是男主角張孝全。

▲《器子》簽售會，（左起）小春、導演簡學彬、婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

小春和張孝全此次是第一次認識。小春說：「他也不太說話的，跟我蠻像的，我跟他會開始聊起來是因為聊到手錶，找到相同的興趣就開始聊，後來發現他也不是想像中的嚴肅，人蠻好的。我還有問他演戲要怎麼演才會更自然？聊一些關於電影和表演。」

▲《器子》簽售會，小春、婁峻碩兩人魅力吸引大批粉絲到場。（圖／華映娛樂提供）



《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。