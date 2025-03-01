等了13年...麋先生終於回高雄開唱！　聖皓當眾爆粗口：這首歌跳過算了

記者蔡琛儀／高雄報導

金曲樂團麋先生今（1日）首度站上家鄉高雄巨蛋開唱，不過主唱聖皓唱到〈一成不變〉尾聲時突然哭了，一度唱不下去，最後整理好自己心情解釋：「嗨大家好，我沒事。」不過下一首自彈自唱〈長成什麼樣子算愛情〉又彈錯，不慎爆粗口：「靠X，彈錯了啦，彈幾次還會彈錯！」彈第二次又彈錯，忍不住氣喊：「吼唷，還是這首歌跳過算了。」笑翻全場。

▲麋先生主唱聖皓。（圖／相信音樂提供）

隨後聖皓笑說：「大家剛剛經歷了回家演唱會才會有的橋段，那都是表演一部分，這樣才有隨性，包括剛剛差點被絆到的感覺。」再度讓全場大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麋先生去年攻下台北小巨蛋，以「馬戲團」為主題打造一座沉浸式嘉年華，今年他們再度挑戰高雄巨蛋，從硬體舞美到節目內容上重新調整、全面升級，帶來進化版的〈馬戲團運動CircUs〉演出。

▲麋先生首度在家鄉高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會開場，麋先生一口氣激唱8首歌曲，聖皓興奮高喊：「久等了，麋先生回來了，回到高雄，回到家！」首次回到家鄉高雄舉辦萬人規模演唱會，對麋先生來說意義非凡，他們在台上不禁回憶起許多往事，感性分享一路走來的心情，感動全場歌迷，喆安還說已經想好等下宵夜要去六合夜市：「三碗肉燥飯、三碗綠豆湯，最後再搭配一杯木瓜牛奶，今天就非常完美。」