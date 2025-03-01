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陶晶瑩提到大S哽咽　安慰小S拒絕相信這件事

記者葉文正／台北報導

近一年常常都在陪伴家人的陶晶瑩今天出席《九條好漢在一班》開鏡儀式，被問到大S離世，她哽咽表示太突然了，並已經傳訊息安慰小S，見到大S最後一面的場景也還歷歷在目，到現在還完全無法接受這件事。

▲▼陶晶瑩出席台視最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》開鏡儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲陶晶瑩出席台視最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》開鏡儀式。（圖／記者李毓康攝）

陶晶瑩跟S家交情久遠，今天她難過表示：「有安慰S家人，也傳簡訊給小S，但盡量不打擾，需要我們，大家都會見面跟幫忙，當時在偉忠哥女兒婚宴上，看到大S，覺得她還神清氣爽，很難過，太突然了，我拒絕相信這件事情。」

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▲▼陶晶瑩、導演陳保中等人出席台視最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》開鏡儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲陶晶瑩提到大S哽咽。（圖／記者李毓康攝）

至於小優被解約，陶晶瑩也答：「覺得她當年在《大學生了沒》就長得歪歪的，阿KEN常點她出來開玩笑，卻也沒注意到有什麼，這些事情好好解決就好，應該談話性節目還是會發她，錯可以改後就沒問題。

▲大S驟逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自大S臉書）

▲大S驟逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自大S臉書）

陶晶瑩也盛讚這次參加錄影的後輩們顏值都很高，訓練很硬，沒有那麼硬的節目，所以到之後第一天都有點後悔，連製作人跟攝影師都快翻臉了，因為藝人五點起來，團隊就要四點起來開會，藝人跑五百障礙，攝影師就要跑好多遍，台北穿很多衣服，成功嶺穿短袖，三千公尺也來真的，比照阿兵哥，全部一樣。

她說自己在節目中負責營站，啦啦隊女孩們也有來，「我比較像媽媽，阿兵哥進來會卸下心防跟脫光衣服，還有個連長，會在我家客廳踢正步，就是我老公(李李仁)，回家就一直在那裏吹。」

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