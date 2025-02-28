黃鐙輝被導演指著鼻子罵　拜許效舜為師錯了嗎

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到被諧星耽誤的歌手黃鐙輝以及12歲就發片不能走電視宣傳，變成台語夜市小天后奠定歌壇地位的李愛綺。





▲黃鐙輝人生斜槓得很厲害。（圖／民視提供）

黃鐙輝渾厚嗓音驚艷全場，演唱完不改搞笑本色說：「當年愛到都不怕失去性命，沒想到婚後的丈母娘讓人心驚害怕」，全場笑到併軌，主持人白冰冰更是大讚黃鐙輝娶妻也娶丈母娘，責任擔當讓大家有目共睹。李愛綺一席性感穿搭，讓白冰冰提到，以前都是看她穿超短迷你裙，現在一席長裙裡面若隱若現滿滿的性感成熟女人味，李愛綺帶來讓經典金曲再現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鐙輝曾被導演大罵。（圖／民視提供）

多才多藝的黃鐙輝除了模仿伍佰，還自稱「南港劉德華」與台一線阿玟合唱，模仿功力更是了得。黃鐙輝來節目上感恩白冰冰的力邀，也透露之前拍戲通告不好喬，直到現在才來上節目。

▲李愛綺人生也有不少故事。（圖／民視提供）

除此之外黃鐙輝更感謝「另一尊」長者陽帆當年的提攜，他當年在友台節目擔任助理主持，收到諸多照顧。黃鐙輝也訴說起當年從工程師轉行的勇氣，原本懷抱歌手夢的他被半哄半騙來主持當諧星，在沒通告的日子被同公司許效舜發現，雇用他開車當助理，在當時學到一身綜藝功夫，沒想到卻因此在戲劇上碰了一鼻子灰，甚至被導演指著鼻子罵，要他忘記許效舜教他的諧星表演。

被問到怎麼會娶個子嬌小的經紀人老婆萁萁？黃鐙輝坦承從以前就愛個子嬌小的女生，節目製作團隊更是用心，找了大女兒「黃太后」寫了一封感謝信給黃鐙輝，觸動黃鐙輝內心柔軟一面，在節目上難得感謝愛花錢的丈母娘，訴說半夜起床泡奶用心照顧小孩的用心，是大家看不到的。最後還感性的感謝老婆萁萁從助理開始就一直支持他，在大家嘲笑看不起他的時候，都是老婆一路支撐著他，最後萁萁也難得入鏡感謝老公工作辛苦了，為家人換大房子壓力更大，希望老公好好照顧身體。