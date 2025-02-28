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「咁安奈？」方岑消失幕前13年！季老師重出江湖　56歲凍齡美貌曝光

記者蕭采薇／台北報導

56歲的女星方岑當年以單元劇《我們這一班》中的「季老師」打開知名度，之後她轉戰八點檔改演反派，包括《台灣霹靂火》的「海倫馬」馬阿敏、《台灣龍捲風》的葉美琪等，更讓方岑成為家喻戶曉的人物。然而離開演藝圈13年，方岑28日久違現身，堅定表示：「不會再回來演戲了！」

▲▼方岑出席《我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲方岑出席《我的老師－首部曲：燈塔水母的秘密》首映會。（圖／記者李毓康攝）

方岑當年以知性溫柔形象的「季老師」深植人心，她久違再次拍戲，客串演出由《我們這一班》製作團隊的新片《我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密》，從「季老師」升格「紀校長」。28日首映會上，久別螢光幕的方岑依然維持良好狀態，並透露目前從事水療教育事業，「我現在真的是老師了。」

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方岑後來演出《台灣霹靂火》中的惡女「海倫馬」，台詞「咁安奈？」成為經典。當年形象大轉變，方岑笑說：「演了10年的大好人，我其實也把海倫當好人演。我其實有去佛前懺悔『怎麼演了一個這麼壞的角色！』但佛說，我是示範了什麼樣叫壞人，是好事一件。」

▲▼方岑出席《我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲方岑13年沒有接戲，演出《我的老師－首部曲：燈塔水母的秘密》強調是「玩票性質」。（圖／記者李毓康攝）

方岑笑說，現在在路上，還是會有人叫她「季老師」、「海倫馬」，甚至是「咁安奈？」尤其是到了新馬一代，幾乎華人都認得她是那個大反派。方岑說：「演了演了這麼多年，我發現自己怎麼都在演別人，所以就決定離開演藝工作，想去尋找自己的人生。」

這回《我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密》是難得客串，只演了兩天，方岑也說，這絕對不是「復出」，她斬釘截鐵表示：「我暫時是不會回到演藝圈了。」強調是因為與製作方的交情，純粹是支持朋友的「玩票」演出。

▲▼方岑(左起)、周曉涵、寇家瑞、張心妍、段鈞豪出席《我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲方岑（左一）在《我的老師－首部曲：燈塔水母的秘密》從「季老師」升格「紀校長」。（圖／記者李毓康攝）

方岑也笑說，這些年偶爾也會遇到當年《我們這一班》中的學生，有時是在工作場合，有時則是路上巧遇，「對方左手右手各牽一個小孩，當年的小朋友，現在都已經長大了。」

 

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我們這一班, 季老師, 方岑, 台灣霹靂火, 海倫馬, Helen馬

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