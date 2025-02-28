小優害人罹恐慌！吳宗憲怒開轟　玥熹發聲謝還清白：不能白白被潑髒水

記者田暐瑋／綜合報導

小優因大嘴巴惹出風波，老闆吳宗憲震怒並決定解約，然而，小優事後哭訴是遭出賣，甚至影射另一女藝人玥熹（原名夏乙薇）。對此，吳宗憲公開力挺玥熹，表示：「小優不是第一次了，女藝人被她講得一塌糊塗，玥熹被講到恐慌症，她變結巴…」對此，玥熹也發文感謝：「我可不能這樣白白被潑髒水！」

▲玥熹小優撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

吳宗憲（憲哥）近日在參加陳志強與曾智希的婚禮時，再次對小優的行為表達不滿，並力挺遭誣陷的玥熹，玥熹在社群平台發文，感謝吳宗憲的支持，「謝謝憲哥明察，還我一個清白，名聲很重要，我可不能這樣白白被潑髒水。」表示心情暫時不會再受到影響，希望可以回到正常生活軌道。

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玥熹透露，該事件對身心造成極大影響，也公開了與小優的對話截圖，坦言過去選擇保持沉默，但不得不捍衛自己的名聲，「現在我只想好好把自己的身心照顧好，回到我原先的生活軌道，做好我該做的事，所有不健康的關係，我都會一律先斷捨離掉。」宣告完全斷開小優。

▲玥熹小優撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）