幻藍小熊全員「過完年變更瘦了」！　她曝1原因：是體重管理大師

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」推出首張韓文實體迷你專輯《ACT LIKE THAT》，今（27日）出席預購一日店長活動，剛過完年，6人體態卻變得更加精實纖細，采甄自豪稱是「體重管理大師」，笑說：「我不僅沒變胖，還變更漂亮了！因為過年一直出門玩吸收了很多大自然的芬多精，所以每天都很快樂！」

▲幻藍小熊推出首張韓文實體迷你專輯《ACT LIKE THAT》。（圖／天空娛樂提供）

幻藍小熊新歌〈ACT LIKE THAT〉舞蹈難度超越以往，媛媛說舞蹈真的太累，毓也附和「沒辦法跳完一整首歌」，隊長XXIN則爆料采甄唱跳到岔氣，因此私下團員們都笑虧這首歌是「岔氣歌」。

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她們同公司的還有男團「SEVENTOEIGHT」，也將步上師姐團的道路，在5月前往南韓受訓，兩團年紀相差不多，問到雙方有沒有擦出「愛的火花」，團員直呼忙到沒空想談戀愛，且彼此排練室也分處不同樓層，而他們所屬「天空娛樂」營運長大剛也表示合約關於「禁愛令」寫得很清楚，談戀愛就是退團。

▲幻藍小熊和粉絲開心互動。（圖／天空娛樂提供）

幻藍小熊出道至今已累計投資4億元，接下來她們將前往香港、泰國、大馬舉辦簽售會，同時也有北美邀約，積極開拓市場。近期則將前往南韓宣傳，不僅要登上打歌舞台、辦南韓唱片行簽售、街頭快閃，衝事業的氣勢十足。