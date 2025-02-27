Rosé也是客戶！好萊塢「明星髮型師」染肺炎離世　凱莉珍娜痛心幫出喪葬費

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢知名髮型師Jesus Guerrero驚傳離世消息，享年34歲。他生前曾與多位大咖藝人合作，包括珍妮佛羅培茲（J Lo）、BLACKPINK成員Rosé和Lisa，甚至卡戴珊家族都是其客戶。Jesus Guerrero甚至與「卡戴珊家族小妹」凱莉珍娜是超級好友，凱莉珍娜也承諾，會為摯友的喪葬費埋單。

▲好萊塢知名髮型師Jesus Guerrero（右）離世，好友凱莉珍娜（左）承諾負責一切喪葬費用。（圖／翻攝自IG）

Jesus Guerrero日前隨著珍妮佛羅培茲到杜拜演出，為她的杜拜演唱會打理髮型，卻沒想到傳出在當地突然感染肺炎，病情惡化相當快速，最終不幸病逝。不過對於確切病情，仍有待進一步確認。

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由於Jesus Guerrero是好萊塢的明星髮型師，他的離世引發眾多討論，包括有人指出是過勞是讓他離世的一大因素，更傳出「J Lo」對身為病患的他棄之不顧，一度引起撻伐。

▲Rosé（左）也為Jesus Guerrero（右）的離世哀悼。（圖／翻攝自IG）

不過Jesus Guerrero家人受訪時澄清，珍妮佛羅培茲的團隊在Jesus Guerrero生病後，立刻就讓他休息，也盡力幫他尋求醫療協助，並沒有外界說的將他棄之不顧。而包括J Lo和Rosé等藝人，也都在社群網站悼念，為Jesus的離世感到不捨。

▲Jesus Guerrero（右）是卡戴珊家族的御用髮型師，尤其和凱莉珍娜（左）感情深厚。（圖／翻攝自IG）

Jesus Guerrero一度在網路上發起募款，希望能籌措將喪葬費用，包括將遺體運回家中，以及相關的後事處理。不過與Jesus Guerrero情同摯友的凱莉珍娜，已經承諾會全權負責他的一切喪葬費用，希望能讓好友走完人生的最後一程。

▲Jesus Guerrero（左）和凱莉珍娜（中）情同摯友。（圖／翻攝自IG）