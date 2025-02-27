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宋羽葤「去年就知小優傳謠」　公開完整時間線…三度說她靠關係

記者蔡宜芳／綜合報導

女星宋羽葤近日控訴小優（游振宜）在外亂傳自己和胡瓜的謠言，氣得公開兩人電話對質的錄音檔，掀起外界高度關注。她27日再度PO出整起事件的完整時間線，透露在去年就已經懷疑小優造謠。

外送用▲▼玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

▲小優和宋羽葤至今尚未和解。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

宋羽葤在2020年初從大陸拍戲回台後遇上疫情，2022年才因寫真書宣傳而開始接觸綜藝節目。到了2023年1月，她接到了《最強綜藝秀》的主持工作，隔月又接下《小明星大跟班》的代班主持，「羽葤打從心底感謝！前輩大哥們的肯定認同，也持續努力不懈，精進主持功力！不要辜負前輩的的栽培。」

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然而同年4月，宋羽葤在結束《小明星大跟班》的代班工作後，便開始遭遇許多奇怪的流言，並感受到異樣的眼光。這些流言導致她在年中開始沒有任何電視節目主持的機會，她也開始努力跑綜藝通告。

▲▼小優再PO淚崩片「覺得要離開很難過」。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優在事發後公開哭訴。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

中途，宋羽葤曾跳出來幫胡瓜和熊霓的緋聞進行澄清，但她自己卻在2024年4月被潑了第二波髒水，「羽葤也想知道，到底誰是『造謠者』？！當然，羽葤也進入了反省自省及轉變的階段。」結果，她在同年10月至11月間，得知了造謠者疑似是小優，但當時她選擇獨自消化，並未採取任何行動。

宋羽葤提到，她在12月17日與小優一起試鏡佛教節目《雪歌有約》，對方先試鏡，但結果是她中選。宋羽葤表示，她隔天就聽聞小優去質問製作人為何不是選自己，製作人僅表示「老闆決定的」，「小優將原話轉變成：羽葤搶了小優的主持棒，因為老闆喜歡羽葤，羽葤有靠山。」

到了今年2月初，宋羽葤再度聽聞小優謠傳她靠關係搶了節目，忍無可忍，便於10日向佛教節目製作人要了小優的LINE；與此同時，小優在知道她想取得聯絡後，也跑去質問玥熹並開砲。

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲玥熹公開和小優的訊息內容。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

宋羽葤在貼文中附上幾日與小優溝通的截圖，一直到16日打完電話都沒有共識。結果隔天，小優就質問她是否有聯絡記者爆料，「2月18日早上，第一則新聞出來，企圖帶風向、模糊焦點，並將髒水潑向某閨蜜。」之後就是小優在社群發出淚崩片，宋羽葤為維護自身權益公開發聲澄清。

▲▼宋羽葤「去年就知小優傳謠」公開完整時間線。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤 Bastet）

▲▼宋羽葤曝光和小優的對話內容。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤 Bastet）

▲▼宋羽葤「去年就知小優傳謠」公開完整時間線。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤 Bastet）

▲▼宋羽葤「去年就知小優傳謠」公開完整時間線。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤 Bastet）

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