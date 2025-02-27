ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

串流收視週榜／陸動畫片《哪吒》3看點人氣奪冠！GD韓綜殺出重圍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸動畫片《哪吒2之魔童鬧海》創下百億人民幣票房，同時也陸續在海外上映。台灣因陸片配額未能看到《哪吒2》，不過串流平台《哪吒之魔童降世》的收視熱度不斷翻漲，最新一週更奪下平台第一，顯示出台灣觀眾對《哪吒》動畫的關注。另外，許久未見BL劇登串流第一的局面，《ETtoday星光雲》整理《哪吒1》看點以及最新一週各家串流收視排行。

哪吒之魔童降世

▲▼MyVideo影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／MyVideo影音提供）

▲《哪吒之魔童降世》在台灣串流收視爬升。（圖／MyVideo影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著《哪吒2》人氣席捲大陸影迷，外界也好奇這部動畫片的魅力。「哪吒」是華人最為熟悉的神話人物，過去在文學作品《封神演義》、《西遊記》登場，在台灣民間被稱「三太子」。大陸導演餃子創作的動畫片《哪吒》，描述因意外以魔丸降生的「哪吒」，被注定了將來成為魔王的命運，但是父母李靖、殷夫人沒有因此而減少關愛，叛逆的哪吒在結識敖丙、太乙真人後，不願屈服命運下面對天雷之擊。全片有3大看點，第一大看點也是哭點，正是親情的包容力，第二個看點是與東海龍王之子敖丙的友情，第三個看點是登場角色各自有鮮明特色，從太乙真人到守門的結界獸，各自帶有笑點，片中哪吒台詞「我命由我不由天」也成為經典名台詞。續集《哪吒2之魔童鬧海》，描述的是哪吒、敖丙面對天劫後的故事，《哪吒1》成為影迷必看的「前傳」，在電影票房不斷刷新高之際，在台灣串流收視每週爬升，目前在MyVideo奪下平台第一，Hami Video位居第5名。

Good Day

▲▼串流收視週榜（2/17-2/23）。（圖／翻攝自臉書）

▲GD韓綜《Good Day》收視殺出重圍。（圖／翻攝自臉書）

GD權志龍主持的韓綜《Good Day》在iQIYI獨播，收視在一片劇海中殺出重圍，最新一週收視第2，僅次於全劇剛完結的仙俠劇《仙台有樹》，熱度看漲。節目自2月15日開播，演藝圈眾多大咖參與，包括金秀賢、黃光熙等人，在南韓首播收視就拿下週日冠軍，顯示GD魅力連綜藝都征服。

獨佔接班人

▲▼串流收視週榜（2/17-2/23）。（圖／翻攝自臉書）

▲《獨佔接班人》隔3年又有BL劇登上LINE TV收視第一。（圖／翻攝自臉書）

《獨佔接班人》在西洋情人節214開播，首週就衝上LINE TV熱門第2名，最新一週已經登上平台收視第一，擠下了霸榜級陸劇《國色芳華》。這也是繼2022《HIStory5—遇見未來的你》之後，又有BL劇登上平台熱門第一。該劇描述殯葬業二代「王湛」卻膽小怕鬼，被迫回家接班，被王牌禮儀師「唐篤知」展開魔鬼訓練，卻在不知不覺中萌生感情的過程。即使在多部競爭劇集，BL劇仍能開播3集就奪冠，顯示極強的市場吸引力，未來在排行榜上能否維持霸榜也令人期待。

善意的競爭

▲▼friDay影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／friDay影音提供）

▲GL韓劇《善意的競爭》女女情感拉扯撩人。（圖／friDay影音提供）

黑馬韓劇《善意的競爭》由李惠利主演，改編自同名漫畫，描述聚集上位者的名校中，天才女高中生面對與自己截然不同環境的女生，從友誼逐漸發展成危險關係。該劇的大尺度畫面吸引觀眾追劇，而李惠利與鄭秀彬劇中的情感拉扯，也深深撩動海內外觀眾，在friDay影音連續2週都是收視第一。

我獨自升級

▲▼串流收視週榜（2/17-2/23）。（圖／翻攝自臉書）

▲《我獨自升級2》席捲台灣各家串流。（圖／翻攝自X）

日本動畫《我獨自升級2－起於闇影－》本週仍然是人氣席捲各平台。包括在KKTV收視奪冠，在Hami Video位居第3，在MyVideo排行第2，僅次於《哪吒之魔童降世》。

friDay影音

▲▼friDay影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video

▲▼Hami Video收視週榜（2/17-2/23）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（2/17-2/23）。（圖／Hami Video提供）

KKTV

▲▼KKTV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／KKTV提供）

LINE TV

▲▼LINE TV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo

▲▼MyVideo影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／MyVideo影音提供）

▲MyVideo影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／MyVideo影音提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

iQIYI, KKTV, friDay影音, LINE TV, 愛奇藝, MyVideo, Hami Video

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體
  2. 快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
  3. 短今搭小黃走錯「13分路程變半小時」　司機1舉她慶幸：還好！
  4. LIVE／曾智希、陳志強結婚 「婚禮賓客全明星」《ETtoday》直播中
  5. 丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因
  6. 泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝
  7. 富二代男星李伊庚突曝「揹千萬債務」！　認遭詐騙：感覺無法呼吸
  8. 女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂
  9. 《哪吒2》出品人指「台灣限制上映」　文化部：近2年無提出申請
  10. YTR阿民突宣布「我對不起大家」　會消失一陣子：我轉職獵人了…網秒懂

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366