串流收視週榜／陸動畫片《哪吒》3看點人氣奪冠！GD韓綜殺出重圍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸動畫片《哪吒2之魔童鬧海》創下百億人民幣票房，同時也陸續在海外上映。台灣因陸片配額未能看到《哪吒2》，不過串流平台《哪吒之魔童降世》的收視熱度不斷翻漲，最新一週更奪下平台第一，顯示出台灣觀眾對《哪吒》動畫的關注。另外，許久未見BL劇登串流第一的局面，《ETtoday星光雲》整理《哪吒1》看點以及最新一週各家串流收視排行。

哪吒之魔童降世

▲《哪吒之魔童降世》在台灣串流收視爬升。（圖／MyVideo影音提供）

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隨著《哪吒2》人氣席捲大陸影迷，外界也好奇這部動畫片的魅力。「哪吒」是華人最為熟悉的神話人物，過去在文學作品《封神演義》、《西遊記》登場，在台灣民間被稱「三太子」。大陸導演餃子創作的動畫片《哪吒》，描述因意外以魔丸降生的「哪吒」，被注定了將來成為魔王的命運，但是父母李靖、殷夫人沒有因此而減少關愛，叛逆的哪吒在結識敖丙、太乙真人後，不願屈服命運下面對天雷之擊。全片有3大看點，第一大看點也是哭點，正是親情的包容力，第二個看點是與東海龍王之子敖丙的友情，第三個看點是登場角色各自有鮮明特色，從太乙真人到守門的結界獸，各自帶有笑點，片中哪吒台詞「我命由我不由天」也成為經典名台詞。續集《哪吒2之魔童鬧海》，描述的是哪吒、敖丙面對天劫後的故事，《哪吒1》成為影迷必看的「前傳」，在電影票房不斷刷新高之際，在台灣串流收視每週爬升，目前在MyVideo奪下平台第一，Hami Video位居第5名。

Good Day

▲GD韓綜《Good Day》收視殺出重圍。（圖／翻攝自臉書）

GD權志龍主持的韓綜《Good Day》在iQIYI獨播，收視在一片劇海中殺出重圍，最新一週收視第2，僅次於全劇剛完結的仙俠劇《仙台有樹》，熱度看漲。節目自2月15日開播，演藝圈眾多大咖參與，包括金秀賢、黃光熙等人，在南韓首播收視就拿下週日冠軍，顯示GD魅力連綜藝都征服。

獨佔接班人

▲《獨佔接班人》隔3年又有BL劇登上LINE TV收視第一。（圖／翻攝自臉書）

《獨佔接班人》在西洋情人節214開播，首週就衝上LINE TV熱門第2名，最新一週已經登上平台收視第一，擠下了霸榜級陸劇《國色芳華》。這也是繼2022《HIStory5—遇見未來的你》之後，又有BL劇登上平台熱門第一。該劇描述殯葬業二代「王湛」卻膽小怕鬼，被迫回家接班，被王牌禮儀師「唐篤知」展開魔鬼訓練，卻在不知不覺中萌生感情的過程。即使在多部競爭劇集，BL劇仍能開播3集就奪冠，顯示極強的市場吸引力，未來在排行榜上能否維持霸榜也令人期待。

善意的競爭

▲GL韓劇《善意的競爭》女女情感拉扯撩人。（圖／friDay影音提供）

黑馬韓劇《善意的競爭》由李惠利主演，改編自同名漫畫，描述聚集上位者的名校中，天才女高中生面對與自己截然不同環境的女生，從友誼逐漸發展成危險關係。該劇的大尺度畫面吸引觀眾追劇，而李惠利與鄭秀彬劇中的情感拉扯，也深深撩動海內外觀眾，在friDay影音連續2週都是收視第一。

我獨自升級

▲《我獨自升級2》席捲台灣各家串流。（圖／翻攝自X）

日本動畫《我獨自升級2－起於闇影－》本週仍然是人氣席捲各平台。包括在KKTV收視奪冠，在Hami Video位居第3，在MyVideo排行第2，僅次於《哪吒之魔童降世》。

friDay影音

▲friDay影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video

▲Hami Video收視週榜（2/17-2/23）。（圖／Hami Video提供）

KKTV

▲KKTV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／KKTV提供）

LINE TV

▲LINE TV收視週榜（2/17-2/23）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo

▲MyVideo影音收視週榜（2/17-2/23）。（圖／MyVideo影音提供）