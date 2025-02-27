才唱完小巨蛋...蘇打綠柏林開唱怕沒人　搶先公佈特別嘉賓！

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠上週在台北小巨蛋開唱，連兩天觀眾不使用手機的沉浸式演出圓滿落幕，接下來還要前往倫敦、柏林開唱，身為韋瓦第復刻計畫的重要城市，蘇打綠既期待又怕受傷害，尤其首次挑戰在柏林舉辦演場會備感壓力，也力邀《冬 未了（蘇打綠版）》指揮 Bernd擔任柏林場的表演嘉賓，也拜託指揮：「麻煩你撂人來看！」

▲蘇打綠即將前往歐洲開唱。（圖／蘇打綠有限公司提供）

談到柏林場的特別嘉賓：指揮Bernd擔任嘉賓站台演出，還有VIP座位的300位觀眾，可參加阿龔的暖場演出，此暖場節目將在演唱會前於場館內的小型演奏廳進行。

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此外，先前蘇打綠曾於柏林進行場勘，親自走訪這座猶如馬戲帳篷般的獨特場館 Tempodrom（藤普杜音樂廳），團員們現場呼籲大家4月26日務必來支持，還幽默表示：「如果台下沒有人，我們就會像現在一樣冷，在台上吹風發抖！」還特別預告德國指揮Bernd會來，笑稱：「他會撂一大票人來！我們怕沒有人來，先自己撂起來！」

▲蘇打綠在小巨蛋首唱新歌〈Silent Angel〉。（圖／蘇打綠有限公司提供）

此外，他們在小巨蛋首度公開演唱台北場限定新歌〈Silent Angel〉，在社群上掀起熱烈討論，而「一刻單曲計畫」背後最重要的推手鍾承洋「小洋」也登台共演，青峰回憶：「這首歌寫於我的大學時期，當時還不知道多年後的某一天，它會被賦予這樣的意義。」這首歌不僅道盡團員與並肩同行的音樂夥伴深厚的情誼，也映照著觀眾陪伴蘇打綠二十年的默契。「有一種安全感是，只要有你們在，我就可以盡情做夢。」更多巡演詳情與購票資訊，請鎖定蘇打綠與「蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會」官方社群。