KID寵妻買房送老婆！砸8位數置產「5層樓奢華內部曝」　裝潢藏對家人的愛

記者孟育民／台北報導

藝人KID林柏昇和「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下兒子「木木」，在國慶日又迎來女兒「朵朵」，正式升格二寶爸。身為寵妻魔人的他，日前透露自己買了一間五層樓的透天厝送給老婆作為生日禮物，近日在頻道終於開箱豪宅，總共80坪，超奢華內部也曝光了。經紀人透露總共砸了8位數，而家中裝潢都是出自KID的想法，「都是他依照家庭需求和喜好和設計師討論的。」

▲▼KID買房送老婆，開箱房子裝潢 。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

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KID三年前在台北買下透天，並將房子登記在老婆名下，加上地下室總共有五層樓，他近日終於開箱房子內部裝潢，「我們家是走家庭類風格，我跟設計師討論了蠻長一段時間，這個家實用性要高，不要太浮誇，也不能太俗氣。」房子並沒有特定風格，但光線、收納空間，包含屋內木頭材質都藏有巧思，他表示餐桌是自己堅持要做的：「我從小就沒習慣在餐桌吃飯，房子設計很簡單，就是完成以前沒完成的東西。」

▲KID公開家中設計 。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落

KID先前就分享，新家一樓主要是全家人的活動空間，而主臥位在二樓，他表示以夫妻生活需求為重心，不僅設有雙檯面浴室方便兩人同時梳洗，還安裝淨水器與小冰箱，滿足夫妻平時的日常習慣。三樓是孩子們的房間，採用溫馨的暖色系設計，而四樓則規劃為儲物空間。另外，B1除了作為停車場，還能擺放釣魚、爬山潛水的器具，等於是自己小小工作室。

▲▼KID家中設計講求細節。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

KID說家裡設計就是「木頭、雲多、花」，心繫著一家人，未來也會陸續開箱家裡東西，兩個孩子戶籍也已經簽進來，「接下來野人一家要好好在這個家生活了，希望大家給我們滿滿的鼓勵、建議，讓我們知道怎麼樣可以更好。」

▲▼KID家裡有很多細節，都是以家庭為主。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）