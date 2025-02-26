《夜魔俠：重生》時隔7年回歸！　曝與「金霸王」關係：越愛越恨

記者蕭采薇／台北－紐約連線報導

漫威影集《夜魔俠：重生》第三季在2018年結束後，時隔7年再回歸，平台也從Netflix轉戰Disney+。「夜魔俠」查理考克斯（Charlie Cox）、「金霸王」文森唐諾費里奧（Vincent D’Onofrio）笑說，兩人在十年間，已經成為非常緊密的朋友，查理考克斯更開玩笑說：「我們關係是越愛越恨！」

▲《夜魔俠：重生》查理考克斯回歸演出。（圖／Disney＋提供）

作為漫威人氣影集，《夜魔俠》系列再次迎來「重生」，對粉絲絕對是興奮的消息。時隔多年，查理考克斯透露，他認為自己飾演的麥特梅鐸「依然是同一個麥特梅鐸，只是他經歷了一場傷痛。」面對不得不重新思考自己的身份，查理考克斯說：「這個OK繃最終仍須緩慢且痛苦的撕下。」

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「金霸王」文森唐諾費里奧則形容兩人的角色各有各的掙扎，特別的是，在過去的三季中，其實他們大概是同場演出過五、六次，這回卻是一開始就有合作戲份，文森說：「在新一季的一開始就讓我們碰面，這是前所未有的嘗試。」

▲《夜魔俠：重生》查理考克斯與文森唐諾佛利歐，兩人經過10年合作，感情很緊密。（圖／Disney＋提供）

兩人對於再度合作都覺得非常有趣，過去這十年彼此已經成為非常要好的朋友。文森笑說：「有趣的是，我們的友誼越深，『恨』對方就變得越容易！我已經深深愛上查理了，而且越愛他就越喜歡恨他，這真的很棒。」

▲文森唐諾費里奧回歸演出「金霸王」。（圖／Disney＋提供）

至於「金霸王」是否有可能改過自新？文森唐諾費里奧透露：「他還是我們熟悉的那個人，和前幾季沒什麼不同，只是現在他有了一個新的計畫和目標。」查理考克斯則說：「我每一次，都在努力尋找夜魔俠最好的版本。」《夜魔俠：重生》將於3月5日Disney+上線。