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小賈斯汀暴瘦！街頭被拍憔悴身影　發言人駁斥吸毒：他很累

記者劉宜庭／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber） 去年8月當爸，與公開老婆海莉比伯（Hailey Bieber）迎來寶貝兒子出生，近日卻因為身形暴瘦，加上被拍到眼神渙散的照片，不僅被擔心健康狀況，甚至還被吸毒謠言纏身。對此，他的經紀團隊嚴正否認，強調他並未使用任何非法藥物，反而是處於人生中最美好的階段，積極迎接新挑戰，專注於家庭與音樂。

▲小賈斯汀今年2月初被拍到外出用餐。（圖／達志影像）

▲小賈斯汀今年2月初被拍到外出用餐。（圖／達志影像）

▲小賈斯汀2月初被拍到憔悴模樣。（圖／達志影像）

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據發言人向《TMZ》透露說法，近期有關吸毒傳聞完全不屬實，目前的小賈斯汀正在與妻子一同照顧剛出生的孩子，並積極投入新音樂創作，同時準備迎接本週的31歲生日。經紀人透露，這一年對他而言是人生的轉折點，他選擇終止部分無益的友誼與商業合作關係，將重心放在家庭與事業上。團隊更直言：「這些關於他精神和身體健康的謠言既疲憊又可悲，儘管真相擺在眼前，仍有人執意製造負面、不實的言論。」

本月初，小賈斯汀在紐約街頭被拍到，當時他雙眼泛紅、黑眼圈明顯，讓外界揣測是否因為濫用藥物導致身形憔悴。但據發言人透露，他當時剛經歷整夜錄音，加上兒子睡不安穩，他在照顧孩子後又沒能好好休息，因此看起來較為憔悴。此外，他在洛杉磯快閃活動中與粉絲互動的影片也引發討論，部分網友猜測他的「精神亢奮」可能與藥物有關。對此，發言人同樣駁斥這一說法，強調只是心情愉快，與粉絲開心交流，並沒有受藥物影響。

▲小賈斯汀。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）▲小賈斯汀。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀近期身形明顯消瘦。（圖／達志影像）

許多網友之所以懷疑小賈斯汀與毒品有關，與他的過往經歷不無關係。他曾坦承，自己年少時確實染上毒癮，從大麻開始，後來甚至嘗試更強烈的毒品，導致保鑣半夜進房檢查他的脈搏，確認他是否還活著。然而，他在2014年便成功戒除處方藥與強效毒品，並開始改善生活方式，儘管至今仍偶爾社交性飲酒，但早已徹底擺脫毒品影響。

經濟團隊強調，小賈斯汀如今生活穩定幸福，但仍不斷受到外界揣測健康狀況的影響，讓他感到相當厭倦，「他很累，不想再被不實謠言影響，只想專注於家人、音樂與生活。」如今，小賈斯汀不僅是一名音樂人，更是一位負責任的丈夫與父親，專心經營自己的未來，而非活在外界的無端猜測中。

▲小賈斯汀。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀與海莉育有1子。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

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