余祥銓自曝留學時混幫派惹事　當爸了卻擔心女兒出國

▲余祥銓錄影分享出國留學鳥事。（圖／中天提供）

圖文／鏡週刊

余祥銓近日上中天《同學來了》錄影，節目中分享出國留學發生的事表示，坦承在留學期間惹過不少事：「那時候認識不好的朋友加入幫派，有個男生一直煩我女友，我跟他講，他突然就打了我一下，然後就開始互相嗆聲撂人，那時候來了1、200個人來幫我，蠻有面子的，可是我現在當爸爸了，我就在考慮到底要不要送女兒出國。」

同場來賓鹿希派則分享入境美國海關時，沒帶留學簽證，過海關就被關到小黑屋3小時後，又被抓到偵訊室銬起來，「我一直解釋我是大學生，國土安全局的人就把配槍放在桌上說『我覺得你在屁話我』。」在場來賓聽了都很好奇最後怎麼解決，鹿希派接著說：「他把我的護照沒收，跟我簽了一個契約，要我3天內申請到在學證明，他當時還說『如果你3天之內沒回到這裡，我會獵殺你』。」

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此話一出，讓同樣把兒子送到美國留學的崔佩儀很緊張：「貝克宇很喜歡音樂，他想去國外看一看，但我覺得他想去的主要原因是他是獨子，我的關注都在他身上，讓他壓力很大。」而她還想到另一個可能的原因：「他上節目拿到獎金請同學吃飯，結果就被周刊拍成封面，標題還寫『開媽媽名車把妹』，那個女孩子從此不跟貝克宇來往，他很受傷，想說到國外沒人認識他，可以過自己的生活。」



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