凌峰去年十月二度中風半身不遂　4個月奇蹟復原能行走還大聲唱歌

記者葉文正／台北報導

80歲資深藝人凌峰去年10月二度中風，在日本醫院昏迷兩周後醒來，據說天氣有關係，今天他參加台灣優質生命協會2025愛傳承關懷演唱會信義場，並現身大聲唱歌，讓所有人都被他的精神感染，他後來在醫院甦醒，稍微度過危險期，也遷回台灣復健治療，也說要把房子處理掉，但他手上還插著針頭，仍在住院中。

▲80歲凌峰奇蹟再度行走。（圖／記者葉文正攝）

凌峰看到老朋友，坦言：「之前只能坐輪椅，但優質生命協會徵召我，我生命馬上就優質了，感謝大家的眷顧…。」還開玩笑說，拿掉口罩要多5塊錢，也秀出住院手上有靜脈留置針，真的是還在住院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凌峰高聲唱歌。（圖／記者葉文正攝）

凌風也提到，住院原因可以說是復健，可是老婆還沒進來，就沒辦法多說，都是她安排的，「我現在沒有發言權。」秘書長紀寶如則補充：「他一週兩天復健 他恢復的很快，本來不能動，現在能走，思考也很清晰，真的很不容易。」

▲凌峰手上還有靜脈留置針。（圖／記者葉文正攝）

凌峰也坦承有變瘦，但我精神變胖了，現場還中氣十足的唱〈出外人〉與〈↓船歌〉等招牌歌曲，也開心表示，「我是優質的大哥，所以一定要參加，只要大家要求，我就唱，至於在東南亞的計畫，他表示先暫停，停多久要問老婆。

▲與紀寶如是多年交情。（圖／記者葉文正攝）

凌峰本來住日本，現在住台灣，現決定在台灣復健，他上次中風蠻嚴重 手術一段時間，當時有昏迷一陣子，現在也把30年抽菸習慣戒除，他說跟紀寶如感情深，要參加所有活動，重要的是，我已經恢復健康。

紀寶如透露，他在日本昏迷10天左右，後來醒了，醫生說度過危險期，2個禮拜內就趕快回台灣，當時有簽急救同意書，忽然間這樣，可能跟天氣有那時從泰國移居到日本，四個月的時間，就發生這件事。