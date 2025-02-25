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NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

記者潘慧中／綜合報導

NONO（本名陳宣裕）因涉嫌3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻罪遭起訴，士林法院今（25）日第7度開庭，而庭上的一個舉動讓整起事件的吹哨者網紅小紅老師氣罵：「真不是男人！」

▲▼小紅老師。（圖／翻攝自Instagram／anissa0825）

▲小紅老師怒罵NONO。（圖／翻攝自Instagram／anissa0825）

NONO 25日出庭後雖然表情嚴肅，隻字不提就走上車，但據了解，他在庭審期間矢口否認所有指控，還請求無罪判決。小紅老師看到報導後，不禁痛罵：「做出這種喪盡天良的事，怎麼有臉去說求判無罪！」

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▲NONO神情嚴肅步出法院。（圖／記者黃宥寧攝）

事實上，士林法院1月進行第4次開庭後，小紅老師當時氣憤向《ETtoday星光雲》表示，NONO至今都沒有一句道歉、還是毫無悔意，控訴男方態度惡劣，「對所有女孩造成的傷害，希望司法能還給我們ㄧ個正義，從重量刑。」

▲▼小紅老師。（圖／翻攝自Instagram／anissa0825）

▲小紅老師和其他受害者至今未獲道歉。（圖／翻攝自Instagram／anissa0825）

至於是否有想對NONO說的話，小紅老師當時則表示：「不承認也得坐牢！」她坦言一路走來雖然非常艱辛，但就算用爬的也要走到最後，「相信檢查官也已經盡力了，謝謝檢察官。」

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