ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

花博哺乳室上鎖求開門…員工秒回「我要下班了欸」 咪妃揭心酸內幕

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，不但人氣不減，還有「最正人妻」的封號。常分享生活的她日前在 Podcast頻道透露，有次想使用花博遊客中心的哺乳室，發現被鎖住後請員工開門，第一時間卻得到「我要下班了欸」的回答。

▲咪妃分享使用花博遊客中心哺乳室的經驗。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃聽聞花博園區主打親子友善後，便放心地帶小恩前往，未料當天到了下午5、6點，正值女兒準備換尿布餵奶時，發現哺乳室的標示十分不清楚，「我把整個園區逛了一輪找不到哺乳室。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪妃在花博一度找不到哺乳室。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

返回親子館詢問員工後，咪妃才得知正確位置，卻發現哺乳室被鎖住了。看著忍不住哭鬧的小恩，她連忙返回拜託員工協助開鎖，結果第一時間卻得到「我要下班了欸」的回應，但因為對方還是有幫忙開門，所以她仍然很感謝。

咪妃表示她可以理解員工想下班的心情，因此迅速解決小恩的生理需求後，便立刻離開並跟對方說「不好意思耽誤你下班時間」，事後回想此事，她坦言「很心酸」。

▲咪妃事後回想覺得很心酸。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

至於哺乳室鎖門的原因，咪妃透露有其他媽媽去問過，得到的答案是「有的男女朋友也會進來哺乳」，而且有遊民會進去睡覺、佔地為王，所以才會鎖起來。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

諷急診醫師「小腦袋」　林靜儀：用詞我虛心檢討

推薦閱讀

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

反骨前成員爆「經紀人霸凌」　被凹2萬禮：他不敢對孫生蕾拉這樣

反骨前成員爆「經紀人霸凌」　被凹2萬禮：他不敢對孫生蕾拉這樣

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

澎恰恰控遭女演員伸手捏蛋蛋！緊抓不放強忍拍攝　驚爆演藝圈秘辛

澎恰恰控遭女演員伸手捏蛋蛋！緊抓不放強忍拍攝　驚爆演藝圈秘辛

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

反骨前成員爆「經紀人霸凌」　被凹2萬禮：他不敢對孫生蕾拉這樣

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

澎恰恰控遭女演員伸手捏蛋蛋！緊抓不放強忍拍攝　驚爆演藝圈秘辛

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

咪妃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. GD新歌34秒飆唱「超標準中文」！　致敬《月亮代表我的心》隔7年回歸
  2. 八點檔國民爸爸領便當！對戲男星「手段太殘忍」怕被罵：皮繃緊了
  3. 10億財富女神酒駕遭逮　瘦剩39kg悔喊：真的後悔萬分
  4. 超幸運！林襄石碇求桃花樹…出道連遇3喜事　揭《全明星》面試內幕
  5. 花博哺乳室上鎖求開門…員工秒回「我要下班了欸」 咪妃揭心酸內幕
  6. 《夫婦的世界》金喜愛兒子18歲了！　成熟帥照曝光正式簽約新公司
  7. 李威捲殺人案「9年前黑歷史被挖出」！在台申請免役　赴陸卻自打臉
  8. 專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」
  9. 寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光
  10. 12年前合作李威！女星震驚「太難以置信了」：印象中威哥很照顧人

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366