花博哺乳室上鎖求開門…員工秒回「我要下班了欸」 咪妃揭心酸內幕

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，不但人氣不減，還有「最正人妻」的封號。常分享生活的她日前在 Podcast頻道透露，有次想使用花博遊客中心的哺乳室，發現被鎖住後請員工開門，第一時間卻得到「我要下班了欸」的回答。

▲咪妃分享使用花博遊客中心哺乳室的經驗。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



咪妃聽聞花博園區主打親子友善後，便放心地帶小恩前往，未料當天到了下午5、6點，正值女兒準備換尿布餵奶時，發現哺乳室的標示十分不清楚，「我把整個園區逛了一輪找不到哺乳室。」

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▲咪妃在花博一度找不到哺乳室。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



返回親子館詢問員工後，咪妃才得知正確位置，卻發現哺乳室被鎖住了。看著忍不住哭鬧的小恩，她連忙返回拜託員工協助開鎖，結果第一時間卻得到「我要下班了欸」的回應，但因為對方還是有幫忙開門，所以她仍然很感謝。

咪妃表示她可以理解員工想下班的心情，因此迅速解決小恩的生理需求後，便立刻離開並跟對方說「不好意思耽誤你下班時間」，事後回想此事，她坦言「很心酸」。

▲咪妃事後回想覺得很心酸。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



至於哺乳室鎖門的原因，咪妃透露有其他媽媽去問過，得到的答案是「有的男女朋友也會進來哺乳」，而且有遊民會進去睡覺、佔地為王，所以才會鎖起來。