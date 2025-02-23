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不是黛咪摩爾！「蜘蛛人」安德魯女友爆是《捍衛戰士》鳳凰　合照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

41歲的安德魯加菲爾德（Andrew Garfield），因在上月金球獎頒獎典禮上與62歲影后黛咪摩爾（Demi Moore）親密互動而成為話題，雙方的舉止引發了外界對「母子戀」的猜測。儘管外界的關注高漲，但兩人並未公開回應有關傳聞。然而，近日有媒體曝料，指出安德魯的真正新對象其實是女星莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro），她因參演電影《捍衛戰士：獨行俠》、《巴布狄倫：搖滾詩人》而為人所知。

▲安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）。（圖／路透社）

▲安德魯加菲爾德、莫妮卡巴巴羅爆出熱戀。（圖／翻攝自莫妮卡巴巴羅IG）

▲安德魯加菲爾德、莫妮卡巴巴羅爆出熱戀。（圖／翻攝自莫妮卡巴巴羅IG）

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根據《People》雜誌報導，安德魯加菲爾德與莫妮卡巴巴羅被粉絲拍到一同現身，觀看了男星喬納森拜利（Jonathan Bailey）主演的話劇《理查二世》。知情人士透露，兩人相當保護戀情，因此一直保持低調，私下相處融洽。雖然戀情尚未公開，但有網友發現兩人早在2025年1月4日便一起出席了派對，當時男方還攬著女方的腰與影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）合照。

▲倆人被發現年初派對時就摟腰合影。（圖／取自X）

美籍的莫妮卡巴巴羅擁有義大利血統，從小學習芭蕾舞，後來進入紐約大學學習舞蹈並副修戲劇，2015年畢業後出道，早期主要參與電視劇的拍攝，事業真正迎來突破是在2022年，於阿湯哥主演的《捍衛戰士：獨行俠》中飾演娜塔莎「鳳凰」特雷斯，人氣急劇上升。今年則因在《巴布狄倫：搖滾詩人》中的表現，成功入圍奧斯卡最佳女配角。

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安德魯加菲爾德, Andrew Garfield, 莫妮卡巴巴羅, Monica Barbaro

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