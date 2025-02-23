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朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神朴炯植長相帥氣、身材高挑，他過去憑藉戲劇《大力女子都奉順》打開知名度，近日接下新劇《寶物島》主演，他在劇裡愛上隱藏身份的富家千金卻遭到背叛，首集就上演18禁火辣床戲，台詞更是露骨，讓觀眾看得臉紅心跳。

▲▼朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁床戲。（圖／翻攝自SBS官方IG）

▲朴炯植主演新戲《寶物島》顛覆以往深情模樣。（圖／翻攝自SBS官方IG）

朴炯植與新人女星洪華妍搭擋演出《寶物島》，他飾演大山集團會長秘書室的組長，心思縝密又細膩，愛上公司職員「呂誾男」，戲劇主打成人式戀愛，被列為15歲以上才能觀看，兩人愛得火辣，除了一起泡澡、喝酒紅酒，還上演滾床戲份。

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▲▼朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁床戲。（圖／翻攝自SBS官方IG）

▲▼朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁床戲。（圖／翻攝自SBS官方IG）

▲▼朴炯植從影大尺度，《寶物島》18禁火辣床戲引起熱議。（圖／翻攝自SBS官方IG）

▲朴炯植從影大尺度，《寶物島》18禁火辣床戲引起熱議。（圖／翻攝自SBS官方IG）

兩人一路從門口深情熱吻到床上，當要準備翻雲覆雨時，朴炯植伸手要拿套子，但對手戲演員洪華妍露骨表示「直接做吧」，台詞引起一陣討論，尤其是朴炯植深情形象大反轉，堪稱他從影來最大尺度，連觀眾都驚呼「朴炯植長大了」。

《寶物島》主打復仇、神秘、犯罪題材，朴炯植出道以來顯少參演類似題材，從浪漫形象轉變為冷血復仇者，令觀眾相當期待。戲劇每週五、六在Disney+上架播出。

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朴炯植, 寶物島, 洪華妍

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