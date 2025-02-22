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蕭秉治開直播「當眾罕見1舉動」　鼓鼓嚇壞：你還要彈鋼琴

記者蔡琛儀／台北報導

由鼓鼓、蕭秉治組成的限定團「GX」去年走過了新加坡、高雄、上海、廣州、北京、香港、成都等多個城市，接下來3月14、16日GX將前往深圳及杭州，而5月3日將在馬來西亞迎來最終站，兩人憶起上次一起到大馬已是12年前MP時期的事，而且兩人從未一起在大馬舉行過演唱會，鼓鼓說：「這次就像第一次去一樣，聽說場地非常棒，很期待跟大家一起玩！」

▲▼鼓鼓、蕭秉治開直播宣傳大馬演唱會。（圖／相信提供）

▲▼鼓鼓、蕭秉治開直播，難得下廚的蕭秉治切菜時讓鼓鼓超緊張。（圖／相信音樂提供）

▲▼鼓鼓、蕭秉治開直播宣傳大馬演唱會。（圖／相信提供）

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昨日GX為了接下來的三場演唱會，兩人特地開直播與粉絲互動聊天。上週剛好是元宵節與情人節，他們也大顯身手下廚炒蛤蜊、煮湯圓，並為兩道菜取名「無法將你蛤蜊」、「圓圓&滿滿」，GX說：「雖然元宵節跟情人節已經過了，但跟你們再一起我們每天都能過節！」平常沒有在下廚的蕭秉治，還挑戰當二廚切蔥薑蒜、煮湯圓，第一次在大家面前拿刀切菜的蕭秉治，讓鼓鼓感到緊張又擔心，直呼：「小心呀，你的手還要彈鋼琴！」

直播到一半時，Energy的Toro也驚喜加入暢聊，更驚呼兩人奪走他的「第一次」，Toro解釋：「因為這個平台我前幾天才開始經營，我就把第一次的直播獻給你們了！」鼓鼓也提到之前蕭秉治小巨蛋演唱會時，Toro剛好坐在他旁邊，每首歌Toro都會跟他分享之前聽歌曲的心得。Toro也相當關注兩人的音樂作品，並大方向兩人邀歌，更邀請他們4月5日一起到馬來西亞參加Energy的演唱會。

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