記者潘慧中／綜合報導

璟宣因出演《炮仔聲》、《一家團圓》和《天道》等八點檔，精湛演技備受肯定。但常演壞女人的她最近上節目坦言，曾遭大牌男演員劈腿，發現可能誤入他人感情後，她直接攤牌並直言：「以後就不用聯絡了！」

▲璟宣曾遭大牌男星劈腿。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



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璟宣在《后宮歐買尬》透露，當時因為和該男演員合作拍戲，還深受照顧，所以殺青後始終保有聯絡，進而產生曖昧，直到有陣子南下拍戲，對方還經常特地開車南下探班，便相當心動，「想說你也不介意你是大牌，我是那麼小咖。」

▲該男星有陣子會特地開車南下探班璟宣。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



結果從那時起，璟宣開始會接到未知號碼的來電，對方都不出聲音就掛掉，持續了一段時間，於是她開始懷疑男方是否早有交往對象，但男方始終否認。

▲璟宣開始會接到未知號碼的來電。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



直到有次吃飯，該男演員聲稱要去工作室，卻忘了帶藍芽耳機，璟宣沒想太多就借了。事後突然想到能透過手機尋找耳機的功能，她意外發現男方連續3天都在同一個住家，並不是男方自己的家，「我大概心裡就有個底，我覺得你應該是有女朋友的。」

▲▼璟宣透過耳機定位抓包男星應該另有女友。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



後來，璟宣突然被加LINE，仔細看對方的姓名就是該男演員的緋聞對象，於是再接到未知號碼的來電時，她就大膽出聲問「妳是XXX嗎」，對方不但沒否認還質問「妳不知道我們在一起嗎」，這讓她非常生氣，並解釋男方刻意隱瞞的真相，「我幹嘛靠近他啊？他比我（168公分）矮欸！」

▲璟宣透露該男星比自己矮。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



掛掉這通電話後，璟宣馬上連絡該男演員直接攤牌，「你跟XXX在一起吧？」對方剛開始嘴硬否認，直到她脫口剛和XXX通話，男方才安靜不回應，她最後心死地說：「你就把我電話刪了吧，以後就不用聯絡了！」

▲璟宣外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／elissa_xuan）