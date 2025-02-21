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黃鐙輝內心話藏11年！　勵志告白邰智源：阿公都做得到，我也不能輸

記者孟育民／台北報導

公視台語台全新旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》由邰智源與邵大倫主持，15日開播寫下收視佳績，第二集找來黃鐙輝作客，「邰桑」開著小貨車、載兩大浴桶前往花蓮富里六十石山。駕駛邰智源貼心對客人黃鐙輝說，如果累了可以睡一下，坐在旁邊的黃鐙輝突然正色回，「我不是這種人啦，坐副駕就是要負責報路。」兩人一搭一唱整車都笑聲，歡樂開啟旅程！

▲▼邰智源（右）與黃鐙輝在德森農莊主人家泡澡，享受金針花浴 。（圖／公視台語台提供）

▲▼邰智源與黃鐙輝在德森農莊主人家泡澡。（圖／公視台語台提供）

事實上，邰智源與黃鐙輝曾在2014年電視台短篇喜劇綜藝節目上合作，累積過主持默契，他倆睽違11年再次於電視台綜藝節目相遇，節目開場便在歐亞板塊與菲律賓板塊交界處上演感人重逢，尤其兩人都從綜藝跨界演員，一路走來軌跡相似，黃鐙輝不禁對邰智源吐露真心話，「你真的是我的模範，看到你讓我心想，阿公都做得到，我也不能輸！所以我後來也跟著你的腳步，因演戲需要去考了大客車駕照，你做什麼我就做什麼。」邰智源則謙虛以台語俗諺：「仙人拍鼓有時錯，跤步踏差啥人無？」指再厲害的人難免也會出差錯自嘲。

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▲▼邰智源（右）與黃鐙輝在德森農莊主人家泡澡，享受金針花浴 。（圖／公視台語台提供）

▲▼兩人在節目上吐露真心話 。（圖／公視台語台提供）

▲▼邰智源（右）與黃鐙輝在德森農莊主人家泡澡，享受金針花浴 。（圖／公視台語台提供）

花蓮富里六十石山是花東縱谷三大種植金針花的所在地，邰智源與黃鐙輝在《來去恁兜洗魂舒》走訪培育出不含二氧化硫煙熏的有機金針「德森農場」，親自體驗採摘與烘乾金針花，才得知金針花又名「忘憂草」，六十石山忘憂亭名稱也由此而來；六十石山更是一部台灣開墾史，因八七水災，一群流離失所雲林閩南人，翻山越嶺到東部討生活，從太麻里引進金針種植，讓六十石山變成熱門景點。黃鐙輝感嘆，「沒想到來花蓮發現這裡很多雲林人，是當初來這裡開墾的，叫做雲閩人，身為雲林鄉親的我感到驕傲！」

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邰智源, 木曜, 來去恁兜洗魂舒, 邵大倫, 黃鐙輝

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