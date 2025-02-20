邊荷律「大嗑牛排狂喝酥皮濃湯」網揭驚人熱量！　她嚇傻：不要算

記者顧齊祐／綜合報導

25歲南韓啦啦隊女神邊荷律受邀來台，加入中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters，憑自然可愛的性格吸引大批粉絲喜愛與關注。她近日在社群平台曬出她大啖台式牛排的照片，並透露自己喝了兩碗酥皮濃湯，就有網友幫忙算出其一餐的熱量，讓邊荷律驚嚇大喊「不要計算這些，壞人」。

▲邊荷律在Thread發文。（圖／翻攝自Thread／yuling34）



邊荷律近日在Thread曬出了張台式牛排的照片，畫面裡鐵板上擺著麵條與荷包蛋，加上一塊厚厚的牛排，上面淋滿醬料，讓人看了食指大動。她也配文寫道「今天吃了牛排！還有，中午點了炸雞塊，因爲是買一送一，所以非常幸福。大家今天吃了什麼」。

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▲邊荷律曬出了台式牛排與酥皮濃湯的照片。（圖／翻攝自Thread／yuling34）



邊荷律接著還在留言區貼上了一碗酥皮濃湯的圖片，並說道「還有第一次吃這個。酥皮濃湯真的很好吃！我吃飽了，但是朋友不喜歡，所以只好再吃一個」，透露出對酥皮濃湯的喜愛，還開心地吃下第二碗。

▲有網友算出邊荷律所吃的熱量，讓她大喊「壞人」。（圖／翻攝自Thread／yuling34）



有趣的是，有網友將邊荷律這一餐所吃的熱量給算了出來，表示她可能總共吸入了2550大卡，讓邊荷律立刻氣喊「不要計算這些，壞人」，並且笑說「不好吃的話，就是0大卡」。