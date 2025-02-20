ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邊荷律「大嗑牛排狂喝酥皮濃湯」網揭驚人熱量！　她嚇傻：不要算

記者顧齊祐／綜合報導

25歲南韓啦啦隊女神邊荷律受邀來台，加入中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters，憑自然可愛的性格吸引大批粉絲喜愛與關注。她近日在社群平台曬出她大啖台式牛排的照片，並透露自己喝了兩碗酥皮濃湯，就有網友幫忙算出其一餐的熱量，讓邊荷律驚嚇大喊「不要計算這些，壞人」。

▲邊荷律在Thread發文。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

▲邊荷律在Thread發文。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

邊荷律近日在Thread曬出了張台式牛排的照片，畫面裡鐵板上擺著麵條與荷包蛋，加上一塊厚厚的牛排，上面淋滿醬料，讓人看了食指大動。她也配文寫道「今天吃了牛排！還有，中午點了炸雞塊，因爲是買一送一，所以非常幸福。大家今天吃了什麼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邊荷律曬出了台式牛排與酥皮濃湯的照片。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

▲邊荷律曬出了台式牛排與酥皮濃湯的照片。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

邊荷律接著還在留言區貼上了一碗酥皮濃湯的圖片，並說道「還有第一次吃這個。酥皮濃湯真的很好吃！我吃飽了，但是朋友不喜歡，所以只好再吃一個」，透露出對酥皮濃湯的喜愛，還開心地吃下第二碗。

▲有網友算出邊荷律所吃的熱量，讓她大喊「壞人」。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

▲有網友算出邊荷律所吃的熱量，讓她大喊「壞人」。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

有趣的是，有網友將邊荷律這一餐所吃的熱量給算了出來，表示她可能總共吸入了2550大卡，讓邊荷律立刻氣喊「不要計算這些，壞人」，並且笑說「不好吃的話，就是0大卡」。

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小薰放閃鄭人碩「每天都是情人節」　曝他看完「激情戲」喊：先別煩我XD

推薦閱讀

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邊荷律

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑白大廚》「港點女王」鄭智善宣布深耕台灣　爆「合體張秀卿」真相曝
  2. 網指現代離婚變標配！　過來人何如芸感嘆：人生太長維持初衷太難
  3. 陳喬恩心疼「水族館鯨鯊待29年」　悲傷：人類如此殘忍
  4. 陳意涵靠這招保鮮婚姻！導演尪爽喊「有新老婆」　林心如回應陳妍希婚變
  5. 陳昇無預警爆好消息！　宣告「要隨著時間蛻變」
  6. 汪小菲時隔9天再返台！　機場被問「來台計畫」無表情反應曝光
  7. 男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世
  8. 解婕翎抱怨「預約車位被佔走」　車主1句話讓她超錯愕
  9. 律師勾結詐騙集團賺1500萬！　李怡貞怒咒無良同行：真該絕子絕孫
  10. 鮪魚跪地爆哭「脫褲曬屁股大片瘀青」！　日本滑雪慘摔惹網心疼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366