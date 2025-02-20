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劉以豪「未服役」親口說原因！　柯佳嬿揪坤達看《童話故事》被老公笑點驚到

記者蕭采薇／台北報導

劉以豪、柯佳嬿在喜劇影集《童話故事下集》合作，兩人首度飾演夫妻，劉以豪卻飾演媽寶男，讓觀眾看了都想罵。他們20日一前一後現身品牌活動，劉以豪笑說：「他滿多地方是很欠揍，可愛之人也有可惡之處，滿可愛也滿好笑。」柯佳嬿也說，老公坤達看了後，也非常有共鳴。

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉以豪出席品牌活動，回應「未服役」的原因。（圖／記者周宸亘攝）

劉以豪為自己飾演的「媽寶男」緩頰，「不只是媽寶，也是有很多默默努力的地方。」而劇名叫《童話故事下集》，劉以豪也笑說，看到很多人問：「沒有看過上集，可以看下集嗎？」他甚至特地問了導演，有沒有拍「上集」的計畫，沒想到導演說：「可能拍下下集吧！我不喜歡太浪漫的劇情。」

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不過近來由於王大陸閃兵風波，劉以豪也被挖出當初也因椎間盤突出而不用服役。對此劉以豪也趁機會解釋，「之前一直沒機會說明沒當兵的原因，當時是接到兵單，就照規定去體檢，會從腳底板刺入測試反應，確認是椎間盤突出。本來是甲級，後來就驗退，我那時候也是滿訝異的。」

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-柯佳嬿，劉以豪，林心如，陳意涵，周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲「Loro Piana 100 Years期間限定店」開幕記者會，（左起）劉以豪、柯佳嬿、林心如、陳意涵、周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

柯佳嬿也分享，自己很喜歡喜劇，「能在大家忙碌生活之餘，看戲的時候可以笑一笑。」老公坤達也看了《童話故事下集》，柯佳嬿笑說：「他有時候會在一些地方笑出來，但完全不是我的笑點。我會問他在笑什麼，但他不跟我說欸！」至於王大陸閃兵消息，曾合作《艾嘉食堂》柯佳嬿表示，也是看新聞才知道，「我不方便說什麼。」

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-柯佳嬿。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯佳嬿在《童話故事下集》與劉以豪飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

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劉以豪, 柯佳嬿, 童話故事下集

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