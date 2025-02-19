串流收視週榜／黑馬韓劇《善意的競爭》尺度激烈！5大強作網狂推

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣女星惠利首度接演GL劇《善意的競爭》（Friendly Competition），開播後口碑飆升成為近期大黑馬。《我的完美秘書》在214西洋情人節大結局，收視再創新高。還有大陸瘋看動畫《哪吒2魔童鬧海》，票房已經突破百億人民幣，台灣串流可見第一部《哪吒之魔童降世》，也成了熱門影片。《ETtoday星光雲》整理最新一週串流平台熱門排行。

friDay影音／《善意的競爭》尺度破表

▲friDay影音收視週榜（02/10-02/16）。（圖／friDay影音提供）

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《善意的競爭》改編自同名NAVER網路漫畫，描述集結各界上流後代的彩華女高，一個天才女高中生「劉潔伊」，與出身育幼院的「禹瑟琪」發展出危險關係。該劇上演女女共浴激吻30秒畫面，火速在網路瘋傳，後面集數還出現男女舌吻，每一段激情戲都挑戰尺度，成為近期社群網路討論度最高的韓劇。該劇在friDay影音也隨即衝上收視第一。

▲《善意的競爭》吻戲尺度大。（圖／翻攝自韓網）

Hami Video／《我的完美秘書》大結局

▲Hami Video收視週榜（02/10-02/16）。（圖／Hami Video提供）

《我的完美秘書》在台灣也掀起一波追劇熱潮，成為《現在撥打的電話》後最熱門的愛情劇。該劇於214西洋情人節播出第12集大結局，收視率也締造12.0%最高紀錄，故事接近尾聲，在Hami Video近兩週都是收視第一。「暖男秘書」李浚赫18日來台宣傳，更是他入行18年來海外處女秀，可見劇集迴響熱烈。

▲《我的完美秘書》大結局收視最高。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《白色橄欖樹》《仙台有樹》排行升

▲iQIYI收視週榜（02/10-02/16）。（圖／iQIYI提供）

白鹿、敖瑞鵬主演的《白月梵星》已經霸榜多週，位居第2名的《白色橄欖樹》首度登上收視第一，該劇改編自晉江人氣小說，不過在大陸收視反應不如預期，另外憑《長相思》爆紅的鄧為，首度擔任第一男主角主演的仙俠劇《仙台有樹》，收視排行從第4名升至第3，兩部新劇在台灣收視熱度逐漸升高。

KKTV／動畫《我獨自升級2》衝第2

▲KKTV收視週榜（02/10-02/16）。（圖／KKTV提供）

冬季熱播動畫《我獨自升級2》在台灣各家串流平台收視亮眼，連向來日劇霸榜的KKTV平台，也衝上收視第2，成為繼《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》後少數登上平台前3的人氣動畫。上白石萌音近年巡演舞台劇《神隱少女》闖出好成績，這次回歸小螢幕主演律師劇《法庭之龍》，是平台冬季日劇中成績最好的作品。

LINE TV／BL開追《獨佔接班人》

▲LINE TV收視週榜（02/10-02/16）。（圖／LINE TV提供）

最新BL台劇《獨佔接班人》描述不願接班的殯葬業二代，被迫回家接掌家業，在最強禮儀師指導下，逐漸踏上接班之路，兩人也萌生感情。該劇選在214情人節開播，火速放送吻戲、公主抱、淋浴戲等心動場面，直接衝上平台收視第2。LINE TV過去推出多部人氣BL台劇系列，累積無數喜愛BL劇的死忠粉絲，此次一有新劇推出排行就衝高，可見粉絲力量大。

▲《獨佔接班人》剛開播收視排平台第2名。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／大陸票房最強動畫《哪吒》

▲MyVideo收視週榜（02/10-02/16）。（圖／MyVideo提供）

《哪吒2魔童鬧海》在大陸票房已經突破122億人民幣（約台幣549億元），不但打破祖國影史紀錄，也衝上全球動畫票房第一，成績驚人。在這波「哪吒」熱潮下，台灣串流《哪吒之魔童降世》收視也明顯提升，衝上MyVideo平台第3名，《我獨自升級2》上週冠軍本週第2，仍是台人最瘋動畫。

▲《哪吒之魔童降世》收視拉升。（圖／MyVideo提供）

▲《我獨自升級2》在台灣掀人氣。（圖／MyVideo提供）