許藍方被爆「同居王少偉」！回應藏亮點 他經紀人鬆口：請見諒

▲去髮廊弄完頭髮的許藍方，獨自搭上外頭等候的計程車直奔新北市。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

48歲男星王少偉與許藍方緋聞傳了4年，儘管王少偉曾坦言對許藍方有好感，但兩人始終以「朋友」相稱，堅決不認戀情。根據時報周刊CTWANT近日觀察，這對小倆口相識多年，關係比外界想像中更親密，不過，在今年初日本之行後，兩人的關係似乎更顯得撲朔迷離。

去年12月28日下午4點半，許藍方在新書發表會結束後，搭乘經紀人的車子離開位於台北市南港區的活動會場。10幾分鐘後，經紀人送許藍方到大安區一家髮廊，自己驅車駛離。

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▲許藍方剛大包小包走進住家社區，5分鐘後王少偉就開著許久沒開的BMW抵達。（圖／本刊攝影組）



▲上月2日晚間6點半，同一輛BMW再度駛入同一社區，從窗戶隱約能看見駕駛者正是王少偉。（圖／本刊攝影組）



晚間6點13分，許藍方步出髮廊，並獨自搭上乘計程車。奇怪的是，車子並未朝著她原本位於台北市的住處，也沒有駛往過去被王少偉「打包」帶回的男方家，而是直接駛向新北市某區。

許藍方搭乘的計程車在6點36分停在一個新建的住宅社區的大門前。大約5分鐘後，王少偉駕駛一輛銀色BMW雙門轎跑車隨之駛入，並毫不猶豫地開進了社區的停車場，模樣熟門熟路，彷彿回到自己家中。直到次日凌晨近2點，雙方都未見離開該社區。

▲王少偉遲遲沒離開該社區大樓，倒是許藍方在3日凌晨顯示出門前往機場。（圖／翻攝自許藍方IG）



▲抵達日本後，許藍方發限動標註劉筱筱、楊靜敏，透露這是姐妹行程。（圖／翻攝自許藍方IG）



時間來到1月2日晚間6點半，王少偉再次駕著同一輛BMW進入該社區，直到次日凌晨都沒離開社區。而許藍方則在當天凌晨3點33分發文透露自己出門去，並在4點10分更新動態顯示自己來到機場。到了中午12點12分，她的貼文更新已經抵達日本，並標註了同行的「家具千金」劉筱筱和「美妝千金」楊靜敏。

▲許藍方發文後，王少偉正巧開著BMW駛出女方家。（圖／本刊攝影組）



巧的是，當許藍方開心PO出已在日本的動態後，約過10幾分鐘，王少偉便開車離開，這一連串的時間點，顯示出他一整晚都待在該社區，也難怪兩人一直被認為過從甚密，看來不是空穴來風。

▲王少偉社群顯示上月14日飛往北海道，與同在日本的許藍方時間地點均錯開。（圖／翻攝自王少偉IG）



▲與王少偉看似關係緊密，但許藍方近期發文卻意有所指。（圖／翻攝自許藍方IG）



記者查看兩人社群網站，發現他們近期有不少同行的紀錄，像是101的跨年煙火。然而，許藍方卻在日本滑雪之旅尾聲階段，感性地在貼文寫下：「全力去愛，用力放棄...希望所有在愛裡的人都能幸福。」並加上甜甜的微笑圖案，明明出發前還與王少偉甜蜜共處，但又意有所指地發文令人疑惑。

▲許藍方與網友在討論照片中的貓神似王少偉。（圖／翻攝自許藍方IG）



另一邊，王少偉社群則顯示他在1月14日飛往北海道，兩人行程雖然都在日本，但時間地點均錯開各玩各的。這也讓人不禁好奇，許藍方發文所說「全力去愛」與「用力放棄」是否與兩人關係有關，巧的是兩人返台後，記者便遲遲未見王少偉再進出許藍方的新家，但許藍方日前又PO出貓照還與網友笑談很像王少偉，這也為雙方的狀況打上一個問號。

關於王少偉與許藍方的關係，以及是否進展到同居階段，許藍方經紀人並未直接否認王少偉去過她家，僅回覆沒有看到照片無法回應。而王少偉經紀人則表示：「公司不希望在（再）回覆此類新聞，藝人私下生活公司立場也不會過問，請見諒。」

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