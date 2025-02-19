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八點檔男星遭盜帳號AI變聲　廖家儀一通電話神救援：連住址都會背

記者黃翊婷／綜合報導

台灣演員、八點檔男星王凱（王建隆）18日公告表示，WhatsApp帳號遭人盜用，對方還使用AI重置他的聲音，若有收到訊息或電話請不要相信，那不是他本人，幸好女星廖家儀特地打電話告知，否則自己真的完全不知道這回事。

藝人王凱WhatsApp帳號遭盜用。（圖／翻攝自Facebook／王凱KaiWang）

▲王凱的WhatsApp帳號遭盜用。（圖／翻攝自Facebook／王凱KaiWang）

王凱18日在臉書發文表示，他的WhatsApp帳號遭人盜用，入侵者還使用AI重置他的聲音，所有接到訊息或是電話的人請不要相信，那不是他本人，同時他也感到很抱歉造成大家的困擾，如果有任何疑問，歡迎打電話或是使用通訊軟體詢問，「謝謝，不好意思打擾大家。」

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定居香港的女星廖家儀在該篇文章底下留言直呼太恐怖，因為盜用帳號的人連王凱的住址等個資都可以背出來，「快止血，報警備案。」王凱也留言回覆，「真的謝謝妳，家儀姐，要不是妳打電話給我，我真的完完全全不知道這回事！真的好像有點可怕跟嚴重。」

我的WhatsApp帳號招入侵竊盜 入侵者使用AI重置我的聲音 所有接到訊息或者是電話的人請不要相信 並不是我本人抱歉造成大家的困擾.！ 我有任何疑問歡迎使用我的電話或者是通訊軟件問我！ 謝謝不好意思打擾大家

王凱 Kai Wang 發佈於 2025年2月18日 星期二

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關鍵字

王凱, 廖家儀, 香港, 台灣, 詐騙, AI

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