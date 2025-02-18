洪詩愛女「反覆發高燒4天」　心疼曝病況：完全睡不好

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩和男星李運慶2023年登記結婚，並於去年生下女兒「哺哺」，平時會在社群記錄家庭生活的她，今（18）日發文透露女兒最近生病，不但反覆發燒，身上甚至還狂起疹子，讓她看了感到相當心疼。

▲洪詩會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩透露，女兒從14日開始持續發燒已進入第4天，最高一次體溫甚至到達了40度，這樣的情況讓她非常擔心，她認為，持續的高燒對任何家長來說都是件極其焦慮的事情。洪詩表示，她已經帶女兒就醫，醫生已經排除了流感和腺病毒的可能，目前初步診斷為玫瑰疹，「這幾天真的是完全睡不好。」

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洪詩提到，女兒身上確實出現了一些疹子，不過她對於女兒能夠盡快康復持樂觀態度，希望能在明天完全退燒，恢復正常的身體狀況。透過這次經歷，洪詩分寫作為一名母親對孩子健康的深切願望，「成為父母親後，才真正能體會『身體健康』，真的不是隨便許願或是口號喊喊，是真的希望孩子能平安健康。」

▲洪詩、李運慶2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

此外，洪詩更回想女兒因高燒而變得無精打采，對平時玩耍的玩具失去興趣的模樣，與平常活蹦亂跳、玩具亂丟的情形形成強烈對比，讓她更加懷念平時健康及活力，「看她燒到39度多時懶懶的樣子，連玩具都沒興趣，真的覺得平常那樣瘋狂玩玩具，亂丟亂叫的樣子才是最好的。」