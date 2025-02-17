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訪問／「觀光大使」圭賢敬業喊話：挖掘台灣小角落！　承諾更常見粉絲

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣團體Super Junior成員圭賢舉辦個人出道10週年紀念亞洲巡迴演唱會「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」，台北場預計在2月22、23日在林口體育館與台北KYUpiter（粉絲名）相見，繼亞巡高雄場準備多首華語翻唱歌曲，圭賢接受台灣媒體訪問喊話「（台北場）希望大家也能多多期待！」

▲▼ 訪問／「觀光大使」圭賢敬業喊話：挖掘台灣小角落！　承諾今年更常見粉絲。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢2025年想更常見粉絲。（圖／D-SHOW提供）

圭賢2025年的新希望除了有順利完成個人出道10週年巡演，同時在Super Junior 20週年巡演中，儘可能多地與世界各地的粉絲見面。他幽默地補充說：「新年新希望就是真心希望喜歡我的人能變得更多！」提及此次台北場演唱會的特別安排，圭賢透露，高雄場他已為當地粉絲獻上了一段精心準備的翻唱曲舞台，尤其華語金曲串燒反響熱烈。對於即將在台北林口體育館舉行的演出，「希望大家也能多多期待。」

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▲▼ 訪問／「觀光大使」圭賢敬業喊話：挖掘台灣小角落！　承諾今年更常見粉絲。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢賣關子神秘表示台北場請期待一下華語歌單。（圖／D-SHOW提供）

圭賢也特別提到，他的vlog在台灣受到眾多粉絲的喜愛，觀看次數驚人，讓他十分感動。他表示：「多虧台灣KYUpiter的支持，我才有機會擔任觀光局宣傳大使。如果有時間，我真的很想走訪台灣那些還沒去過的角落，品嚐當地美食、喝杯小酒，然後把這些美好經歷分享給大家！」對於台灣的美食，圭賢坦言由於飲食習慣的關係，平時吃的東西大致相同，如果有新的美食推薦，他一定會嘗試，還趁機告白「我超喜歡雞排！」。

回顧自己10年的音樂歷程，圭賢分享說，最令他印象深刻的時刻就是發表首張專輯《在光化門 （At Gwanghwamun）》時的心情。那時他完全沒有預想到自己能展開亞洲巡演，但正是因為粉絲們滿滿的愛，他才能夠走到今天。對於個人出道10周年、團體出道19周年，他更認為Super Junior的代表色藍色（珍珠藍）正是他的象徵，「因為這是屬於我們的顏色」。

▲▼ 訪問／「觀光大使」圭賢敬業喊話：挖掘台灣小角落！　承諾今年更常見粉絲。（圖／D-SHOW提供）

▲圭賢即將來台北開唱。（圖／D-SHOW提供）

此次巡演正是圭賢為了慶祝個人出道10周年而精心準備的一場音樂盛會，也是他向全球粉絲致謝的重要舞台。2月22、23日的「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」亞洲巡演台北站，正在全台ibon售票系統熱賣中，票價分別為5680、4880、3880元全區實名對號座，想知道更多相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram。

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