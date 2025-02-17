王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

記者張筱涵／綜合報導

藝人王仁甫與季芹今（17日）在社群平台上宣布，夫妻倆成功考取日本SIA國際認證的滑雪指導員證照，正式踏入滑雪教學領域，再添全新身分，難掩興奮表示：「我們居然去考了滑雪指導員，拿到了我們的第一張滑雪教練證書！」

▲王仁甫和季芹考到日本SIA國際認證的滑雪指導員證照。（圖／翻攝自FACEBOOK／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



王仁甫與季芹分享，從最初學習滑雪時的種種挫折，到如今能夠考取指導員資格，這段旅程充滿挑戰與成就感。季芹回憶過去曾多次想要放棄，甚至到了「封板」的地步，但在好友的弟弟、同時也是教練和老闆的賈永謙指導下，逐步克服恐懼，建立信心，學會不同路段的控板技巧，最終不僅愛上滑雪，還決定挑戰取得專業認證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王仁甫和季芹和一群朋友享受滑雪樂趣。（圖／翻攝自FACEBOOK／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

考試過程中，季芹不僅精進技術，還學習如何安全且有效地指導初學者，考核內容包含正確動作、細節掌握與初學者心理的同理與引導。考試由日籍考官親自監考，所幸有中文翻譯協助，讓他們無障礙完成測驗。

季芹最後感性表示：「學滑雪的過程真的很挫折，跌跌摔摔的真的很痛，但⋯⋯撐過，滑雪的快樂就屬於你的了。」並興奮宣布：「大家好，我們又多了一個新身分——芹仁滑雪指導員！」這次成功考取證照，讓粉絲紛紛留言祝賀，期待他們未來能在滑雪領域發揮更多影響力。