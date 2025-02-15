50歲謝金燕吃不胖秘訣曝！　驚揭日常1習慣「罹糖尿病風險增2.5倍」

記者蔡琛儀／綜合報導

50歲的謝金燕相當自律，身材、外貌保養得宜，身高170公分的她，體重長年維持在50公斤以下，近日她分享自己的「吃播」，吃了一盆比臉還大的炒飯，透露之所以能「懂吃又不長胖」的秘訣，「除了吃對東西，吃東西還要慢慢嚼，食物順序也很重要，先吃蛋白質食物跟青菜墊胃，之後再吃其他的罪惡食物，要吃得很慢才有辦法在7、8分飽的時候踩剎車喔！」

▲▼謝金燕分享之所以能「懂吃又不長胖」的秘訣。（圖／翻攝小紅書／謝金燕）

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謝金燕呼籲大家「細嚼慢嚥」，強調吃飯吃得慢不僅有助於控制體重，還能改善消化、美容養顏，甚至降低罹患糖尿病的風險，並列出「細嚼慢嚥」的五大好處，包括：幫助減重、改善消化、美容養顏、預防失智，以及更能享受食物的美味。

此外，她引用研究指出，進食速度過快會增加胰島素的壓力，導致血糖快速上升，進而提高罹患第二型糖尿病的風險，「研究發現，快食者罹患第二期糖尿病的機率是慢食者的2.5倍！」提醒大家吃得快，可能會對健康造成長期影響。

▲▼謝金燕分享細嚼慢嚥的好處。（圖／翻攝小紅書／謝金燕）

謝金燕表示，希望大家能夠養成細嚼慢嚥的習慣，好好享受每一口食物的美味，同時照顧自己的身體健康，「吃飯吃的慢真的好處很多，可讓大腦有足夠時間接受飽足訊號，緩慢進食可使血糖在進食過量前升高，減少因過度飢餓而短時間內暴食的情況，這種習慣不僅有助於控制體重，還可以預防過度進食帶來的健康習慣。」