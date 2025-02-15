袁艾菲美宅「又遇同隻猴子入侵」　拍下驚險畫面：可惡欠揍！

記者王靖淳／綜合報導

女星袁艾菲自節目《大學生了沒》出道，2019年宣布嫁給認識超過10年的幕後工作人員「老魚」，夫妻倆2021年在新店山區買下千萬豪宅。日前才發文透露有猴子闖進家中的她，今（15）日再度拍片透露，再次發現了這隻熟悉身影的「不速之客」，影片曝光後，再度掀起網友留言討論。

▲袁艾菲透露猴子又闖進他們社區。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

袁艾菲表示，這隻上次闖入家中的猴子，似乎已成為他們生活中的常客。她自信地告訴老公，即使這隻猴子化成灰，她也能一眼認出，因為這隻猴子體型較大，讓她印象深刻。為此，袁艾菲的老公對於是否跟上次為同隻猴子表示好奇，而袁艾菲則確信不疑，甚至注意到猴子的一些特徵，如似乎受了點輕傷的手還未痊癒，讓她半開玩笑地提出，是否應該帶猴子去看整復醫師。

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▲袁艾菲發現這隻猴子跟上次闖進家裡的是同一隻。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

袁艾菲提到，這隻猴子可能是因為又想吃南瓜，所以才會來到他們家附近。最後，袁艾菲與老公通知社區的其他住戶，大家紛紛關緊窗戶以防猴子進入。值得一提的是，猴群似乎察覺到住戶們的防範，因此最終沒有進行進一步的行動，只是在附近的樹上吃了些嫩葉後就離開。影片曝光後，吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言，「這傢伙不簡單」、「竟然是同一隻。」