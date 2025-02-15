涂善存慶祝30歲曬「重要女伴合照」　親密關係曝：是夥伴也是家人

記者蕭采薇／台北報導

日前剛滿30歲的演員涂善存，在生日前圓夢，去了、一直很想去的冰島，透過遼闊的平原與壯闊的冰山，除了深刻感受到人的渺小，但同時也體會到在時間面前也無須畏懼，努力往目標前行。生日當天，他也與經紀人透過「擁抱」完成陶藝作品，為兩人合作10年這難得的緣份作紀念。

▲涂善存與合作10年的經紀人許維琪（Vicky），在他生日當天一起完成作品。（圖／佳葳娛樂提供）



生日當日，涂善存與合作10年的經紀人許維琪（Vicky）到了陶藝教室，在工作人員的協助下，運用陶土的可塑性，透過兩人一起的擁抱，在陶土瓶上留下獨一無二的形狀，兩人也用各自英文名的第一個字母在上面簽下「VC 10th Anniv｣，為兩人有默契且相互扶持的關係做紀念。

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▲涂善存與合作10年的經紀人許維琪（Vicky），感情有如家人。（圖／佳葳娛樂提供）

是工作夥伴也是家人的兩人，在涂善存生日當天把愛化成具體形狀作紀念，留下了一個很棒的創作物件。涂善存還花了很多時間選色，等燒製完成，要把它放置家中，經紀人Vicky笑說到時會配上一束漂亮的植物送上，兩人也都很期待幾週後燒製完成的成品。

▲涂善存在作品上簽名。（圖／佳葳娛樂提供）

在即將上映的電影《夜校女生》中，也可以看到涂善存的身影，這次挑戰一個不同於過往的角色，雖然是特別演出戲份沒有很多，但出現都是關鍵場次，涂善存自己覺得收穫滿滿，對於能詮釋不同角色，不論戲份多寡都認真看待，也盡力配合劇組宣傳，希望讓更多人進電影院看這部片。

▲涂善存30歲生日前，圓夢到冰島旅行。（圖／佳葳娛樂提供）

工作滿檔的涂善存也即將進入一部新電影的拍攝當中，這次將挑大樑擔任男主角，正在積極準備角色與參與讀本中，衝勁滿滿準備進組。他也將透過3D建模技術化身「帶路人」，在《臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》的第三部曲展覽當中，運用XR技術引領觀眾穿梭時空。

▲涂善存30歲生日前，圓夢到冰島旅行。（圖／佳葳娛樂提供）

熱愛創作的涂善存，之前也畫了不少畫作，大多都作為公益義賣，他今年也期許自己可以有更多畫作的創作，雖然知道自己作品並不如專業科班，但若能透過自己的喜愛幫助更多的人，也是件很美好的事，所以希冀自己在30歲的這年能開個公益畫展，也期許自己「30而立，正在路上，昂首闊步」。