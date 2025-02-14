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壯壯解放比基尼「翻開褲子」露出小丁！　環抱惡犬網羨：好想當狗

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神壯壯因甜美的外貌和火辣的身材，擁有「人間水蜜桃」的封號，同時也是樂天桃猿啦啦隊的團長。經常在社群平台分享生活的她，近日在社群平台曬出了一組工業風的辣照，甚至還露出了丁字泳褲，瞬間吸引網友熱烈討論。

▲壯壯曬出了一組工業風的辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

▲壯壯曬出了一組工業風的辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

壯壯昨（13）日在Instagram曬出了一系列的辣照，只見她將短髮綁成了馬尾，上身穿著白色比基尼，大方露出傲人上圍與纖細蠻腰，展現窈窕身材曲線。而下身則是穿著破洞牛仔長褲，並且還將褲頭翻開，露出了裡面的白色丁字泳褲，畫面相當性感，讓人鼻血直流。

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▲壯壯將褲頭翻開，露出了裡面的白色丁字泳褲。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

▲壯壯將褲頭翻開，露出了裡面的白色丁字泳褲。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

照片中，壯壯站在卡車旁，逗弄著卡車上的惡霸犬，畫面相當溫馨。接著她也坐到了卡車上，環抱起了惡霸犬，並且學著狗狗做出吐舌模樣，顯得十分的逗趣。她也配文寫道「明天是什麼情人節！？應該跟我們這些單身狗沒什麼關係吧」。

▲壯壯站在卡車旁，逗弄著卡車上的惡霸犬。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

▲壯壯站在卡車旁，逗弄著卡車上的惡霸犬。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

一系列辣照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，並紛紛留言直呼「辣到狗狗眼神不知要看那」、「褲子怎麼不穿好呢」、「好想當壯壯懷裡的單身狗」、「第一次這麼羨慕狗狗」、「連褲子都不好好穿」、「壯壯太火辣又可愛了，又著迷了」。

▲壯壯學起惡霸犬做出吐舌模樣。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

▲壯壯學起惡霸犬做出吐舌模樣。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

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