《單身4》時安、俊諝同床纏綿⋯製作人：我們也嚇到　首談「兩人真實關係」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《單身即地獄4》已在日前收播，打破以往紀錄促成4對情侶。究竟幾位嘉賓離開節目後，是否成為真實情侶檔，引起各界熱議，對此，節目3位製作人金在元、金正鉉、樸秀智接受韓媒採訪，聊起時安與俊諝同床纏綿的幕後，以及兩人真實關係，馬上引起各界關注。

▲▼《單身4》製作人接受韓媒採訪。（圖／翻攝自Netflix）



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《單身即地獄4》與以往不太相同，嘉賓幾乎都是網紅或演員、模特兒等早已有知名度的人物，因此素人人選曾引起觀眾質疑，金在元透過訪談正面回應「沒有不選的網紅的理由啊，那樣的人有魅力又真誠自然可以出演節目，不管是藝人、素人、網紅都一樣是人啊」。

▲▼製作人解答時安、俊諝同床纏綿「沒發生什麼事」。（圖／翻攝自Netflix）



本季首度出現「同床纏綿」經典畫面，時安與俊諝蓋著棉被的那晚，引起眾多觀眾好奇，就連主持人都看得目瞪口呆驚呼「好想知道昨晚發生了什麼」，樸秀智首度解答：「在場的人都嚇到了，跟主持人的反應一樣，但不是不好的驚訝，而是對於關係發展的速度感到驚訝。」金在元證實「（他們）沒有發生什麼事，但因為所有季裡第一次嘉賓蓋同張棉被，是真的嚇到了」。

▲時安、俊諝成為最終情侶檔，但現實是否真的在一起待本人公開。（圖／翻攝自Netflix）



至於時安與俊諝現階段是否為真實情侶？製作人金在元語帶保留：「誰和誰真的成為真實情侶了，雖然我也很想講，但由我來說有點失禮了，我想他們會各自用自己的方式透露現在的狀態吧。」《單身即地獄》每季皆引起廣大迴響，製作人證實正在準備第五季，期待再次與觀眾相會。