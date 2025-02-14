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張睿家宣布喜訊「求婚細節曝光」　老婆黃安若吐槽：我還沒醒「老公已妝髮」

記者蕭采薇／台北報導

演員張睿家與音樂才女黃安若在2月14日西洋情人節以「張先生、張太太」名義攜手在社群平台分享喜訊「6年前的0801決定了『我們』，今天的08:01分享了『我們』」這組數字代表著兩人的交往紀念日（8月1日），不僅別具意義，更傳遞滿滿幸福感。

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若宣布結婚，兩人緣分始於教會活動。（圖／LinLi Boutique提供）

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張睿家與黃安若的緣分始於教會活動，男方受邀參加聚會，初次見面彼此留下深刻印象。隨後因共同的健身習慣，常在朋友的健身房巧遇，隨著一次次互動，拉近彼此的距離。當年黃安若發片時，更邀請張睿家擔任音樂微電影的男主角，這也是雙方首次在螢幕前同框。

談及告白的過程，黃安若笑稱張睿家「很老派」，隨即改口：「應該說是復古啦！」當時張睿家開門見山地問：「我喜歡你，你要跟我交往嗎？」直白的表明心意，讓互有好感的兩人正式從朋友昇華為戀人。

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若在七週年時，一起對未來有了共識。（圖／LinLi Boutique提供）

黃安若坦言交往過程中也經歷過爭吵與分分合合，在七週年時一起對未來有了共識。但就她對張睿家的了解，以為兩人會直接登記結婚。沒想到，在登記前一天，張睿家早已與教會朋友們串通好，精心策劃求婚驚喜，趁女友閉眼禱告，默默準備戒指。面對意外的浪漫，黃安若說：「我好像還沒醒，也沒梳化，就突然被求婚！」張睿家聽完後還補刀：「但我是有梳妝打扮的喔！」逗趣的互動，讓這場求婚驚喜更加難忘。

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若於仙草花田。（圖／LinLi Boutique提供）

聊起婚紗拍攝地點，特別選在黃安若的新竹關西老家，除了別具風味的日式咖啡廳外，還有如詩如畫的落羽松林及仙草花田，每一個場景都美得宛如電影畫面。黃安若身穿LinLi Boutique高級訂製白紗，歷時1.5個月精心打造。張睿家則化身「最佳老公」，不停側拍愛妻美照，嘴角忍不住上揚並驚嘆：「安若本來就很美， 穿上婚紗後更像是童話故事裡跑出來的公主，完全驚艷到我！」甜蜜發言閃瞎所有人。

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家與黃安若回到女方老家取景。（圖／LinLi Boutique提供）

順利完成婚紗拍攝的張睿家和黃安若，透露從企劃、挑禮服到拍攝等，每一個環節都能感受到婚紗團隊的用心，甚至拍攝前一天還陪她修改到晚上8點多，特別感謝林莉老師與專業團隊的細心籌劃與巧手打造，不僅為他們捕捉最動人的瞬間，更將這段珍貴時光化為唯美永恆的記憶。至於眾人關心婚禮何時舉辦？今年依舊工作滿檔的張睿家、黃安若，表示尚在討論中，他們幽默喊話：「歡迎大家提供想法喔！」

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲兩人穿梭到絕美落雨松，安若身穿蕾絲平口白紗，畫面宛如夢境。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若交往13年正式宣布結婚。（圖／LinLi Boutique提供）

 

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