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大蛇丸玩滑水道「騰空飛起」炸出水花！　重力加速度：差點壓不住

記者顧齊祐／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸自團體「狠愛演」走紅，親民風格圈粉不少粉絲。近日他前往越南富國島旅遊，並在社群平台分享了一段他玩滑水道的影片，只見他在滑水道以極快速度俯衝，濺起了大量水花，連同行的網紅胡椒也笑說「我比你早往下衝，你比我早出洞口」。

▲大蛇丸親民風格圈粉不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

▲大蛇丸親民風格圈粉不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

大蛇丸今（13）日在Instagram上傳一段影片，畫面中他正在越南的太陽世界自然公園遊玩滑水道。只見他從滑水道上方迅速滑下，而相較於其他遊客，他的速度明顯更快。當他經過滑道的曲折部分時，還因速度過快導致身體懸空，同時也濺起了巨大水花，讓他也忍不住笑說「壓車差點壓不住了各位」。

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▲大蛇丸在滑水道以極快速度滑行。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

▲大蛇丸在滑水道以極快速度滑行。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

影片發布之後，瞬間笑翻了不少粉絲，紛紛留言直呼「把滑水道玩成大怒神的男人」、「為什麼總是你的滑水道特別好玩」、「你是不是有一段有飛起來」、「重力加速度感覺都要比賽車快了」、「水花硬是比隔壁的多出一個水道」。就連一同遊玩的胡椒也回應道「好調皮，我比你早往下衝，你比我早出洞口」。

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