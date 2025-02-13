G奶女神心疼孫生「拍妹臀被判刑」　IG曬黑底白字護愛

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。消息曝光後掀起兩派討論，女友多芬今（13）日透過IG限動發出黑底白字護愛，透露孫生因為此事很低潮，讓她看了感到很心疼，「他每天在家裡面壁思過了。」

▲孫生日前拍片認愛多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

多芬坦言，她理解外人可能認為她會無條件偏袒孫生，但她認為事情並非單方面，而是雙方都有理解上的盲點。她指出，當事女方在事件中曾向孫生表示，雖然自己有男友但仍然可以一起玩樂，這樣的語句她認為也應該被仔細考量。多芬表示，孫生拍打女生臀部的舉動，確實是不恰當且不尊重女性的行為，但她強調孫生並非有意要騷擾。

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▲多芬幫孫生講話。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

多芬透露，孫生對於自己的行為深感後悔，已經在家反省並積極調整自己的行為，她坦言從未見過孫生如此反思自己，並呼籲大家能有寬容的心，對孫生給予理解與機會。她表示孫生因此事一直處於情緒低落的狀態，她對此感到非常心疼，「請大家得饒人處且饒人好嗎？我相信雙方都知道彼此的誤解。」