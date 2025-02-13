三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

記者潘慧中／綜合報導

港星袁嘉敏因拍攝三級片《鴨王》爆紅，擁有艷麗外貌、窈窕身材，成為不少人心中的女神，但其實40歲的她依然單身，最近好不容易決定花500英鎊（約2萬元新台幣）參加私人俱樂部的派對，席間不是富商就是名流，但坐下吃飯時才驚覺一個殘酷真相。

▲▼袁嘉敏日前花2萬參加私人俱樂部的派對。（圖／翻攝自YouTube／Candy Yuen）



[廣告]請繼續往下閱讀...

袁嘉敏最近移居倫敦，原因是想要看不同的景色和認識新朋友，這也是為什麼她會去當地頂流私人俱樂部Annabel's的跨年派對。可惜的是，席間大約14個人，全部都攜伴參加，只有她是一個人。

▲袁嘉敏透露所有與會者都是成雙成對，只有她是一個人。（圖／翻攝自YouTube／Candy Yuen）



然而，袁嘉敏透露她依然度過一個很美好的夜晚，原因是在場所有人都對她相當友善，而且她也很享受當晚的樂團表演，而且內部裝潢也十分精美，讓她大開眼界。

▲▼袁嘉敏不諱言想脫單。（圖／翻攝自Instagram／candy_kamanyuen）



事實上，袁嘉敏2009年因奪下香港小姐的最上鏡小姐獎出名，而後陸續接下主持、參演電視劇和電影，2015年因拍攝王晶監製的三級片《鴨王》再創事業巔峰，2年後轉行當KOL仍有不少死忠粉絲。