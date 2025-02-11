《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

記者王靖淳／綜合報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》會邀請感情破裂的人上節目，浮誇的故事內容在當年掀起轟動。今（11）日官方突然釋出預告片，引發不少觀眾期待節目回歸，但事後表示是為新戲宣傳。為此，女星小嫻、吳怡霈及網紅視網膜（陳子見）得知消息後，也都紛紛發文表達錯愕及失望，掀起不小討論。

▲《分手擂台》才爆將驚喜回歸，原來一切都是為戲劇宣傳。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

小嫻透過Threads發文表達她的困惑，她提到，「結果Netflix上看不到《分手擂台》哦？？出一個短版的也好啊。」顯示出她對這檔節目的期待及隨後的失落。網紅視網膜也表示對於《分手擂台》不是真的要回歸感到錯愕，貼文曝光後，女星吳怡霈也留言表達她的驚訝，「蛤？不是真的？為什麼欺騙我們的感情。」

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▲▼小嫻、視網膜錯愕《分手擂台》是假的。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309、retina_anchorman、hsien_0309）

事實上，《分手擂台2025》預告片最近在網路上流傳，官方更在內文提到「原班人馬驚喜回歸」，消息一出，立即掀起討論，不過稍早官方已發聲證實《分手擂台》不會復播，並表示該預告片只是為了柯佳嬿、劉以豪主演愛情喜劇《童話故事下集》宣傳，不少觀眾得知消息後紛紛在網路上失望發聲，「超傷心」、「氣死，居然被騙了。」